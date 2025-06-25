Стал известен хедлайнер общегородского выпускного в Екатеринбурге

Хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге станет Хабиб. Певец, известный по хиту «Ягода малинка», выступит в фан-зоне ЦПКиО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что мероприятие будет закрытое — только для выпускников.
«Хедлайнер — певец Хабиб. Мероприятие закрытое. Вход на него будет по пригласительным», — подчеркнули в мэрии.
В 2024 году перед выпускниками в парке Маяковского выступал хедлайнер сочинской Олимпиады — DJ Леонид Руденко. Кроме того, приезжали победители шоу «Новые танцы» на ТНТ — команда DS CREW из Перми.
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