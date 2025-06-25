25 июня 2025

Стал известен хедлайнер общегородского выпускного в Екатеринбурге

Перед выпускниками в Екатеринбурге выступит Хабиб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хабиб обрел популярность, благодаря хиту «Ягода малинка»
Хабиб обрел популярность, благодаря хиту «Ягода малинка» Фото:

Хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге станет Хабиб. Певец, известный по хиту «Ягода малинка», выступит в фан-зоне ЦПКиО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что мероприятие будет закрытое — только для выпускников. 

«Хедлайнер — певец Хабиб. Мероприятие закрытое. Вход на него будет по пригласительным», — подчеркнули в мэрии. 

В 2024 году перед выпускниками в парке Маяковского выступал хедлайнер сочинской Олимпиады — DJ Леонид Руденко. Кроме того, приезжали победители шоу «Новые танцы» на ТНТ — команда DS CREW из Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге станет Хабиб. Певец, известный по хиту «Ягода малинка», выступит в фан-зоне ЦПКиО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что мероприятие будет закрытое — только для выпускников.  «Хедлайнер — певец Хабиб. Мероприятие закрытое. Вход на него будет по пригласительным», — подчеркнули в мэрии.  В 2024 году перед выпускниками в парке Маяковского выступал хедлайнер сочинской Олимпиады — DJ Леонид Руденко. Кроме того, приезжали победители шоу «Новые танцы» на ТНТ — команда DS CREW из Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...