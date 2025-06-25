В Перми произошел инцидент, в результате которого местный житель подвергся жестокому избиению группой мужчин. По информации свидетелей, конфликт возник из-за спора по поводу парковочного места.
«Толпа начала преследовать мужчину и его спутницу, при этом один из нападавших произвел выстрел в воздух из пистолета. Девушке удалось скрыться в лесу, а мужчину загнали в угол, где и произошло избиение, подробности которого зафиксированы на видео. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Нападавшие были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и в региональный Минздрав. Ответы ожидаются.
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