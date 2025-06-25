25 июня 2025

Толпа жестко избила пермяка из-за парковки. Видео

Житель Перми подвергся жестокому избиению из-за парковочного места
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину загнали в угол, где и произошло избиение
Мужчину загнали в угол, где и произошло избиение Фото:

В Перми произошел инцидент, в результате которого местный житель подвергся жестокому избиению группой мужчин. По информации свидетелей, конфликт возник из-за спора по поводу парковочного места.

«Толпа начала преследовать мужчину и его спутницу, при этом один из нападавших произвел выстрел в воздух из пистолета. Девушке удалось скрыться в лесу, а мужчину загнали в угол, где и произошло избиение, подробности которого зафиксированы на видео. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Нападавшие были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает telegram-канал Ural Mash. 

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и в региональный Минздрав. Ответы ожидаются.

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В Перми произошел инцидент, в результате которого местный житель подвергся жестокому избиению группой мужчин. По информации свидетелей, конфликт возник из-за спора по поводу парковочного места. «Толпа начала преследовать мужчину и его спутницу, при этом один из нападавших произвел выстрел в воздух из пистолета. Девушке удалось скрыться в лесу, а мужчину загнали в угол, где и произошло избиение, подробности которого зафиксированы на видео. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Нападавшие были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает telegram-канал Ural Mash.  URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю и в региональный Минздрав. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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