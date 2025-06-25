25 июня 2025

В закон о продаже алкоголя в Челябинской области внесены существенные изменения

В закон об ограничении продажи алкоголя в Челябинской области внесены изменения
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение коснется кафе и ресторанов
Ограничение коснется кафе и ресторанов Фото:

В Челябинской области в закон о производстве и продаже алкогольной продукции внесены изменения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона. 

«Областной парламент рассмотрел поправки в региональный закон о регулировании производства и оборота этилового спирта. Изменения в закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Челябинской области“ приняты в первом чтении», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. 

Запрещается продавать алкоголь в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающей к ним территории и имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 50 квадратных метров. Также будет увеличен размер уставного капитала для организаций, продающих алкоголь в розницу.

О возможном внесении изменений в данный закон в Челябинской области стало известно в мае. В регионе только 21 из 115 объектов общепита, попадающих под новый закон, имеют зал положенной площади. Владельцам заведений теперь потребуется или увеличить площадь, или перепрофилироваться.

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В Челябинской области в закон о производстве и продаже алкогольной продукции внесены изменения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.  «Областной парламент рассмотрел поправки в региональный закон о регулировании производства и оборота этилового спирта. Изменения в закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Челябинской области“ приняты в первом чтении», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО.  Запрещается продавать алкоголь в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающей к ним территории и имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 50 квадратных метров. Также будет увеличен размер уставного капитала для организаций, продающих алкоголь в розницу. О возможном внесении изменений в данный закон в Челябинской области стало известно в мае. В регионе только 21 из 115 объектов общепита, попадающих под новый закон, имеют зал положенной площади. Владельцам заведений теперь потребуется или увеличить площадь, или перепрофилироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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