Трамп дал неожиданную клятву о России

WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он президент
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп прокомментировал заявления об отношениях НАТО и России
Трамп прокомментировал заявления об отношениях НАТО и России Фото:

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он находится у власти. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент», — цитирует издание. 

Ранее в Венгрии сообщили о причинах, по которым НАТО удалось избежать конфликта с Россией. Как отмечается, прямое столкновение удалось предотвратить благодаря тому, что на данный момент вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс не находится на повестке дня.

В ходе саммита НАТО также было обращено внимание на позицию Соединенных Штатов по украинскому кризису. По данным Bloomberg, Вашингтон занял сдержанную позицию в отношении мирных инициатив. При подготовке итогового коммюнике формулировки подвергались тщательной доработке: часть стран выступала за то, чтобы прямо назвать Россию агрессором, однако это предложение не было поддержано всеми участниками, передает телеканал 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он находится у власти. Об этом сообщает газета The Washington Post. «По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент», — цитирует издание.  Ранее в Венгрии сообщили о причинах, по которым НАТО удалось избежать конфликта с Россией. Как отмечается, прямое столкновение удалось предотвратить благодаря тому, что на данный момент вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс не находится на повестке дня. В ходе саммита НАТО также было обращено внимание на позицию Соединенных Штатов по украинскому кризису. По данным Bloomberg, Вашингтон занял сдержанную позицию в отношении мирных инициатив. При подготовке итогового коммюнике формулировки подвергались тщательной доработке: часть стран выступала за то, чтобы прямо назвать Россию агрессором, однако это предложение не было поддержано всеми участниками, передает телеканал 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...