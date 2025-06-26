Трамп дал неожиданную клятву о России

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он находится у власти. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент», — цитирует издание.
Ранее в Венгрии сообщили о причинах, по которым НАТО удалось избежать конфликта с Россией. Как отмечается, прямое столкновение удалось предотвратить благодаря тому, что на данный момент вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс не находится на повестке дня.
В ходе саммита НАТО также было обращено внимание на позицию Соединенных Штатов по украинскому кризису. По данным Bloomberg, Вашингтон занял сдержанную позицию в отношении мирных инициатив. При подготовке итогового коммюнике формулировки подвергались тщательной доработке: часть стран выступала за то, чтобы прямо назвать Россию агрессором, однако это предложение не было поддержано всеми участниками, передает телеканал 360.ru.
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