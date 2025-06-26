Россиянин поехал посмотреть на освобожденную Суджу и подорвался на мине

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Власти Курской области ранее ввели ограничения на въезд в ряд населенных пунктов
Власти Курской области ранее ввели ограничения на въезд в ряд населенных пунктов Фото:

В Курской области местный житель подорвался на мине возле недавно освобожденного от ВСУ города Суджа. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью на подъезде к городу Судже гражданский автомобиль подорвался на мине. В машине находился 53-летний мужчина, который хотел посмотреть состояние города», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и резаную рану лица. В настоящее время пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Власти Курской области ранее ввели ограничения на въезд в ряд населенных пунктов, находящихся вблизи границы. Это связано с сохраняющейся угрозой мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после боевых действий. Хинштейн подчеркнул, что до полной очистки территории саперами пребывание в приграничье остается крайне опасным.

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В Курской области местный житель подорвался на мине возле недавно освобожденного от ВСУ города Суджа. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Сегодня ночью на подъезде к городу Судже гражданский автомобиль подорвался на мине. В машине находился 53-летний мужчина, который хотел посмотреть состояние города», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и резаную рану лица. В настоящее время пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Власти Курской области ранее ввели ограничения на въезд в ряд населенных пунктов, находящихся вблизи границы. Это связано с сохраняющейся угрозой мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после боевых действий. Хинштейн подчеркнул, что до полной очистки территории саперами пребывание в приграничье остается крайне опасным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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