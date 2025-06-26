В Екатеринбурге отменили концерт рэпера, который пел про инцест и извращения над детьми. Фото

В Екатеринбурге сорвалось выступление рэпера Lida, которого обвинила Мизулина
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт должен был пройти в «Свободе»
Концерт должен был пройти в «Свободе» Фото:

В Екатеринбурге, как и по всей России, отменили концерт музыканта Lida (Николай Ромадов) после многочисленных жалоб чиновников и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Выступление артиста, которое должно было состояться в «Свободе» 29 июня, перенесли на месяц, рассказали организаторы.

«К сожалению, по техническим причинам мы вынуждены перенести концерт LIDA в Екатеринбурге на новую дату – 26 июля. Место проведения остается прежним – "Свобода Концерт-Холл"» — следует из поста в соцсети «ВКонтакте».

Ромадов оказался в центре скандала, когда активисты начали проверять его треки. В одном из таких, выпущенном в 2018 году, нашли строчку «обожаю извращения над детьми». Там же рэпер говорит о сексе с сестрой и котенком. Выступления Lida уже отменили в Архангельске.

По словам Мизулиной, концерт артиста отменят и в остальных городах. «Нет никаких сомнений. Откровенная пропаганда педофилии и инцеста в песнях, как оказалось. Некоторые исполнители еще не поняли, что Россия уже давно другая. Они не сделали выводы из "голой вечеринки"» — написала она в своем telegram-канале. Вместе с этим Мизулина призвала музыкантов осознать свою ответственность, если те хотят продолжать зарабатывать на концертах.

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В Екатеринбурге, как и по всей России, отменили концерт музыканта Lida (Николай Ромадов) после многочисленных жалоб чиновников и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Выступление артиста, которое должно было состояться в «Свободе» 29 июня, перенесли на месяц, рассказали организаторы. «К сожалению, по техническим причинам мы вынуждены перенести концерт LIDA в Екатеринбурге на новую дату – 26 июля. Место проведения остается прежним – "Свобода Концерт-Холл"» — следует из поста в соцсети «ВКонтакте». Ромадов оказался в центре скандала, когда активисты начали проверять его треки. В одном из таких, выпущенном в 2018 году, нашли строчку «обожаю извращения над детьми». Там же рэпер говорит о сексе с сестрой и котенком. Выступления Lida уже отменили в Архангельске. По словам Мизулиной, концерт артиста отменят и в остальных городах. «Нет никаких сомнений. Откровенная пропаганда педофилии и инцеста в песнях, как оказалось. Некоторые исполнители еще не поняли, что Россия уже давно другая. Они не сделали выводы из "голой вечеринки"» — написала она в своем telegram-канале. Вместе с этим Мизулина призвала музыкантов осознать свою ответственность, если те хотят продолжать зарабатывать на концертах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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