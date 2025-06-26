В палате парализованной челябинки Светланы Князевой, находящейся в медико-санитарной части ИК-5 (женщина пережила инсульт), установили камеру. Как сообщила URA.RU дочь женщины, Екатерина, ее мать ходит в туалет и моется под видеонаблюдением. В пресс-службе ГУФСИН по региону на это ответили, что камеру установили в целях безопасности и здоровья осужденной, а видеообзор охватывает исключительно зону спального места.
«Это унизительно! Кто-то следит за каждым действием мамы. Не особо понятно зачем установили камеру: с диагнозом мамы она точно никуда не сбежит и не навредит себе», — сообщила URA.RU Екатерина.
По словам дочери, в палате есть ширма. Например, для похода в туалет ее мать может ей воспользоваться. Но с принятием душа ситуация иная: моют женщину на соседней кровати, возле которой ширмы нет. Выйти из объектива камеры также не получится, так как она снимает на 360 градусов.
По словам адвоката Князевой, Виктора Штирца, он подал жалобу на действия администрации колонии в органы прокуратуры. Он считает подобные действия незаконными. Также юрист обратился с ходатайством в суд об освобождении Князевой от отбытия наказания в связи с состоянием здоровья.
Князева попала в колонию после перенесенного инсульта. Ее сразу определили в медико-санитарную часть. Женщина не может самостоятельно принимать пищу, сходить в туалет или принять душ. По словам дочери, после последнего медосвидетельствования невролог в колонии зафиксировал у Князевой болезнь Паркинсона (после чего и появилась камера в палате). С каждым днем ей становится все хуже.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что видеонаблюдение позволяет сотрудникам учреждения оперативно реагировать на любые обращения осужденной и обеспечивать своевременное оказание необходимой помощи.
«Осужденная размещена в отдельной палате медико-санитарной части, где ей в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь. Видеонаблюдение осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством и направлено исключительно на обеспечение безопасности и здоровья осужденной. Видеонаблюдение позволяет сотрудникам учреждения оперативно реагировать на любые обращения осужденной и обеспечивать своевременное оказание необходимой помощи. При этом особое внимание уделено соблюдению прав и личного пространства осужденной. С целью сохранения приватности видеообзор охватывает исключительно зону спального места, сохраняя полную изоляцию во время проведения личных гигиенических процедур», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
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