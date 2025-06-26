Патриотизм объединяет: в Челябинской области подвели итоги работы Движения Первых

В Челябинской области подвели итоги работы Движения Первых за первое полугодие. Одним из ключевых направлений стало развитие патриотического воспитания — не только с детьми и студентами, но и их родителями. В игре «Зарница 2.0» приняли участие более 98 тысяч челябинцев, а число семей в сообществе «Родные-Любимые» продолжает расти. Об этом URA.RU сообщила председатель Движения Первых в регионе Светлана Буравова.
«Особо хочется отметить значение патриотического воспитания. Это важное направление деятельности Движения, в которое вовлечены не только школьники, студенты, педагоги, но и родители. Семьи активно включаются в деятельность регионального сообщества семей „Родные-Любимые“. Проект „Память в наших сердцах“, представленный семьей Лычагиных из Троицка на Совете при президенте в рамках IV съезда Движения Первых, стал победителем конкурса инициатив родительских сообществ», — подчеркнула Буравова.
Председатель Первых отметила, что актив в регионе демонстрирует устойчивое развитие: реализуется более 70 проектов, включая программы патриотической направленности. Эти итоги за первые шесть месяцев 2025 года озвучили на координационном совете. В мероприятии участвовали наставники, активисты, муниципальные координаторы и представители образовательных организаций.
«Более 300 тысяч юных участников и почти 41 тысяча наставников — это не просто цифры, это большая команда неравнодушных и инициативных людей, которые ежедневно вносят вклад в формирование будущего нашего региона. Мы видим отличные результаты», — подчеркнула URA.RU Светлана Буравова.
Важность патриотических проектов в работе подчеркнул и первый вице-губернатор Станислав Мошаров. Он отметил, что особое внимание уделяется проектам, посвященным юбилею Великой Победы и Году защитника Отечества.
Одним из ключевых событий стала «Зарница 2.0». Во всероссийской игре приняли участие 98 209 юных челябинцев. Это показатель, который демонстрирует важность личного примера, командной работы и духа соперничества в патриотическом воспитании детей, считает лидер реготделения.
С начала года челябинские участники актива также одержали победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена», добились успеха на Российской школьной весне и в проекте «МедиаПритяжение». Молодежь запустила аэростат в рамках акции «Разгон Космос» и передачи «Впервые» на телевидении. Буравова считает это результатом слаженной и системной работы.
«Мы продолжаем курс на качество: важно не просто число участников, а глубина вовлеченности и результативность каждого мероприятия. Наша задача — поддерживать ребят, создавать возможности и помогать им находить свое место в жизни», — заключила Светлана Буравова.
До конца лета у актива запланирована насыщенная программа. Движение участвует в оздоровительной кампании, проведении профильных смен, организует туристические походы к государственным праздникам и готовится к новым этапам федеральных проектов. Как сообщила URA.RU председатель Первых, в августе также запланирован форум для руководителей школьных и студенческих клубов.
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