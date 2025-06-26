Лавров недоволен заявлениями Израиля о перемирии на Ближнем Востоке

Лавров: Израиль, к сожалению, заявляет о временном характере перемирия с Ираном
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Лавров заявил о том, что Израиль собирается прервать перемирие с Ираном
Лавров заявил о том, что Израиль собирается прервать перемирие с Ираном Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Россия обеспокоена заявлениями, прозвучавшими из Израиля, согласно которым перемирие на Ближнем Востоке — лишь временная передышка, после которой военные действия против Ирана могут быть возобновлены. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подобная позиция противоречит заявлениям других участников конфликта.

«К сожалению, начальник генштаба Израиля <...> заявил, что „пока перемирие действует, но это прежде всего потому, что надо завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернемся к продолжению операции против Ирана“», — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Израиля Исраэлем Кацом. Трансляция конференции ведется на телеканале «Россия 24». Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что данные заявления настораживают и, вдобавок, идут вразрез с заявлениями других участников конфликта, в том числе — президента США Дональда Трампа. 

Израиль напал на Иран 13 июня, заявив о том, что на его территории якобы ведется разработка ядерного оружия. Тегеран ударил в ответ. США направили авианосцы и бомбардировщики к Ближнему Востоку, которые ударили по ядерным объектам в Иране. Спустя 12 дней стороны пошли на прекращение огня, хотя в Иране заявили о том, что никаких письменных соглашений с противников не подписывали. Отмечается, что Израиль был вынужден пойти на перемирие из-за позиции Трампа, который сообщил о якобы достаточном ослаблении Ирана.

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Россия обеспокоена заявлениями, прозвучавшими из Израиля, согласно которым перемирие на Ближнем Востоке — лишь временная передышка, после которой военные действия против Ирана могут быть возобновлены. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подобная позиция противоречит заявлениям других участников конфликта. «К сожалению, начальник генштаба Израиля <...> заявил, что „пока перемирие действует, но это прежде всего потому, что надо завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернемся к продолжению операции против Ирана“», — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Израиля Исраэлем Кацом. Трансляция конференции ведется на телеканале «Россия 24». Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что данные заявления настораживают и, вдобавок, идут вразрез с заявлениями других участников конфликта, в том числе — президента США Дональда Трампа.  Израиль напал на Иран 13 июня, заявив о том, что на его территории якобы ведется разработка ядерного оружия. Тегеран ударил в ответ. США направили авианосцы и бомбардировщики к Ближнему Востоку, которые ударили по ядерным объектам в Иране. Спустя 12 дней стороны пошли на прекращение огня, хотя в Иране заявили о том, что никаких письменных соглашений с противников не подписывали. Отмечается, что Израиль был вынужден пойти на перемирие из-за позиции Трампа, который сообщил о якобы достаточном ослаблении Ирана.
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