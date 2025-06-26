На Челябинскую область обрушатся штормовой ветер с ливнями и градом

В Челябинской области уже в ближайший час сильно ухудшится погода. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра обещают штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, ливень и град. Непогода будет бушевать около суток.
«В ближайший час и до конца суток 26 июня, в первой половине ночи 27 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. В регионе ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более», — уточнили метеорологи.
Синоптики предупреждали об ухудшении погоды к 27 июня. Согласно долгосрочным прогнозам погоды, в регион придет обширный циклон, который принесет обильные осадки на протяжении полутора недель.
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