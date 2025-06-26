На Челябинскую область обрушатся штормовой ветер с ливнями и градом

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Синоптики передают штормовое предупреждение уже в ближайший час
Синоптики передают штормовое предупреждение уже в ближайший час Фото:

В Челябинской области уже в ближайший час сильно ухудшится погода. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра обещают штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, ливень и град. Непогода будет бушевать около суток.

«В ближайший час и до конца суток 26 июня, в первой половине ночи 27 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. В регионе ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более», — уточнили метеорологи.

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды к 27 июня. Согласно долгосрочным прогнозам погоды, в регион придет обширный циклон, который принесет обильные осадки на протяжении полутора недель.

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В Челябинской области уже в ближайший час сильно ухудшится погода. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра обещают штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, ливень и град. Непогода будет бушевать около суток. «В ближайший час и до конца суток 26 июня, в первой половине ночи 27 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. В регионе ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более», — уточнили метеорологи. Синоптики предупреждали об ухудшении погоды к 27 июня. Согласно долгосрочным прогнозам погоды, в регион придет обширный циклон, который принесет обильные осадки на протяжении полутора недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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