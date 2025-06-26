Президент Финляндии сделал дерзкое заявление о судьбе Украины при Трампе

Украина не сможет стать членом НАТО, пока администрация Дональда Трампа остается у власти в США. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
«Будет реалистично признать, что если один из ключевых членов альянса, Соединенные Штаты Америки, против вступления Украины в НАТО в настоящий момент, этого не случится в краткосрочной или в среднесрочной перспективе, как бы вы ее ни определяли», — подчеркнул Александр Стубб в интервью телеканалу CNBC. Вместе с тем, он считает, что в долгосрочной перспективе членство Украины в НАТО возможно. По словам президента Финляндии, вступление Украины в Евросоюз «обязательно произойдет», а присоединение к НАТО «в конце концов случится».
Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что вопрос о вступлении Украины в альянс снят с переговоров администрацией США. Аналогичную точку зрения высказывал глава Пентагона Пит Хегсет. Он заявлял, что Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реальным сценарием урегулирования конфликта с Россией.
Российская сторона неоднократно подчеркивала свою позицию по этому вопросу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является неприемлемым для России. Она напомнила, что обещания не принимать Украину в альянс недостаточны и призвала отказаться от решений Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву пообещали перспективу членства. По мнению Захаровой, сохранение этой повестки продолжит негативно влиять на обстановку в Европе.
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