В Нижневартовске приставы со скандалом забрали детей у матери

В Нижневартовске (ХМАО) мать, ограниченная в родительских правах, не хотела отдавать детей судебным приставам. Для исполнения судебного приказа пришлось вызывать силовиков.
«Мать, ранее ограниченная в родительских правах, не хотела отдавать детей», — пояснили агентству в пресс-службе ФССП по ХМАО. Как оказалось, дети — два школьника, после ограничения матери в правах, были переданы отцу. Но с ним они жить отказались и сами сбежали к маме.
Приставам удалось уговорить женщину исполнить решение суда. Мальчиков передали в Нижневартовскую детскую больницу, как того требует закон. После дети будут жить с отцом. Как только мать, страдающая алкогольной зависимостью, вылечится, она сможет вернуть сыновей.
С начала года в Югре службой судебных приставов было зафиксировано три подобных случая, включая этот. Два из них произошли в Нижневартовске.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) приставы вернули матери девятимесячного малыша, которого ранее у нее отобрал отец ребенка. Получив исполнительный документ, судебные приставы, опека и ПДН помогли матери забрать вернуть младенца и уехать из города.
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