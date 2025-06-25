25 июня 2025

В Нижневартовске приставы со скандалом забрали детей у матери

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске мать, ограниченная в родительских правах, не хотела отдавать детей судебным приставам.
В Нижневартовске мать, ограниченная в родительских правах, не хотела отдавать детей судебным приставам. Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мать, ограниченная в родительских правах, не хотела отдавать детей судебным приставам. Для исполнения судебного приказа пришлось вызывать силовиков.

«Мать, ранее ограниченная в родительских правах, не хотела отдавать детей», — пояснили агентству в пресс-службе ФССП по ХМАО. Как оказалось, дети — два школьника, после ограничения матери в правах, были переданы отцу. Но с ним они жить отказались и сами сбежали к маме.

Приставам удалось уговорить женщину исполнить решение суда. Мальчиков передали в Нижневартовскую детскую больницу, как того требует закон. После дети будут жить с отцом. Как только мать, страдающая алкогольной зависимостью, вылечится, она сможет вернуть сыновей.

С начала года в Югре службой судебных приставов было зафиксировано три подобных случая, включая этот. Два из них произошли в Нижневартовске.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) приставы вернули матери девятимесячного малыша, которого ранее у нее отобрал отец ребенка. Получив исполнительный документ, судебные приставы, опека и ПДН помогли матери забрать вернуть младенца и уехать из города.

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В Нижневартовске (ХМАО) мать, ограниченная в родительских правах, не хотела отдавать детей судебным приставам. Для исполнения судебного приказа пришлось вызывать силовиков. «Мать, ранее ограниченная в родительских правах, не хотела отдавать детей», — пояснили агентству в пресс-службе ФССП по ХМАО. Как оказалось, дети — два школьника, после ограничения матери в правах, были переданы отцу. Но с ним они жить отказались и сами сбежали к маме. Приставам удалось уговорить женщину исполнить решение суда. Мальчиков передали в Нижневартовскую детскую больницу, как того требует закон. После дети будут жить с отцом. Как только мать, страдающая алкогольной зависимостью, вылечится, она сможет вернуть сыновей. С начала года в Югре службой судебных приставов было зафиксировано три подобных случая, включая этот. Два из них произошли в Нижневартовске. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) приставы вернули матери девятимесячного малыша, которого ранее у нее отобрал отец ребенка. Получив исполнительный документ, судебные приставы, опека и ПДН помогли матери забрать вернуть младенца и уехать из города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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