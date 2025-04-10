10 апреля 2025

Судебные приставы ХМАО вернули матери младенца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО во время развода отец отобрал у матери ребенка
В ХМАО во время развода отец отобрал у матери ребенка Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) приставы вернули матери девятимесячного малыша, которого ранее у нее отобрал отец ребенка. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

«В Нижневартовске сотрудники службы судебных приставов передали девятимесячного малыша его матери», — рассказали в службе судебных приставов ХМАО. Спорная ситуация началась с бракоразводного процесса, мать на этот период уехала с малышом в Бирск, но отец отобрал у нее сына и привез в Нижневартовск.

Женщина обратилась в суд за определением места жительства малыша до принятия судом окончательного решения, с кем будет жить ребенок. Получив исполнительный документ, судебные приставы, опека и ПДН помогли матери забрать вернуть младенца и спокойно уехать из города. Финальную точку в истории поставит суд, который определит место жительство ребенка с одним из родителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе ХМАО злостный неплательщик алиментов уклонялся от назначенных исправительных работ. Местный суд решил заменить наказание лишил его свободы на несколько месяцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) приставы вернули матери девятимесячного малыша, которого ранее у нее отобрал отец ребенка. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. «В Нижневартовске сотрудники службы судебных приставов передали девятимесячного малыша его матери», — рассказали в службе судебных приставов ХМАО. Спорная ситуация началась с бракоразводного процесса, мать на этот период уехала с малышом в Бирск, но отец отобрал у нее сына и привез в Нижневартовск. Женщина обратилась в суд за определением места жительства малыша до принятия судом окончательного решения, с кем будет жить ребенок. Получив исполнительный документ, судебные приставы, опека и ПДН помогли матери забрать вернуть младенца и спокойно уехать из города. Финальную точку в истории поставит суд, который определит место жительство ребенка с одним из родителей. Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе ХМАО злостный неплательщик алиментов уклонялся от назначенных исправительных работ. Местный суд решил заменить наказание лишил его свободы на несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...