Судебные приставы ХМАО вернули матери младенца

В Нижневартовске (ХМАО) приставы вернули матери девятимесячного малыша, которого ранее у нее отобрал отец ребенка. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
«В Нижневартовске сотрудники службы судебных приставов передали девятимесячного малыша его матери», — рассказали в службе судебных приставов ХМАО. Спорная ситуация началась с бракоразводного процесса, мать на этот период уехала с малышом в Бирск, но отец отобрал у нее сына и привез в Нижневартовск.
Женщина обратилась в суд за определением места жительства малыша до принятия судом окончательного решения, с кем будет жить ребенок. Получив исполнительный документ, судебные приставы, опека и ПДН помогли матери забрать вернуть младенца и спокойно уехать из города. Финальную точку в истории поставит суд, который определит место жительство ребенка с одним из родителей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе ХМАО злостный неплательщик алиментов уклонялся от назначенных исправительных работ. Местный суд решил заменить наказание лишил его свободы на несколько месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!