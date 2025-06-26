Президент Франции Эммануэль Макрон проспал саммит Евросоюза в Брюсселе и опоздал на него на 1,5 часа. Об этом сообщили в европейских СМИ.
«Макрон только что прибыл в Совет, немного отстав от графика и выглядя заметно растрепанным», — написали в новостном издании Euractiv, добавив, что президент Франции, возможно, проспал встречу. Там также ведется прямая трансляция саммита. Отмечается, что Макрон опоздал на 1,5 часа — там связали это с поздним завершением саммита НАТО в Гааге, но подчеркнули, что лидеры редко опаздывают на встречи, подобные той, которая проходит в Брюсселе.
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