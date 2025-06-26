Макрон проспал саммит Евросоюза

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Макрон опоздал на саммит ЕС на 1,5 часа
Макрон опоздал на саммит ЕС на 1,5 часа Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон проспал саммит Евросоюза в Брюсселе и опоздал на него на 1,5 часа. Об этом сообщили в европейских СМИ.

«Макрон только что прибыл в Совет, немного отстав от графика и выглядя заметно растрепанным», — написали в новостном издании Euractiv, добавив, что президент Франции, возможно, проспал встречу. Там также ведется прямая трансляция саммита. Отмечается, что Макрон опоздал на 1,5 часа — там связали это с поздним завершением саммита НАТО в Гааге, но подчеркнули, что лидеры редко опаздывают на встречи, подобные той, которая проходит в Брюсселе.  

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Президент Франции Эммануэль Макрон проспал саммит Евросоюза в Брюсселе и опоздал на него на 1,5 часа. Об этом сообщили в европейских СМИ. «Макрон только что прибыл в Совет, немного отстав от графика и выглядя заметно растрепанным», — написали в новостном издании Euractiv, добавив, что президент Франции, возможно, проспал встречу. Там также ведется прямая трансляция саммита. Отмечается, что Макрон опоздал на 1,5 часа — там связали это с поздним завершением саммита НАТО в Гааге, но подчеркнули, что лидеры редко опаздывают на встречи, подобные той, которая проходит в Брюсселе.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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