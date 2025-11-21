Тайна 3I/ATLAS: куда летит объект и как радиация «закалила» комету

3I/ATLAS пролетел перигелий и удаляется от Солнца Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Почему межзвездная комета 3I/ATLAS оказалась насыщена углекислым льдом? Как жесткая радиация Галактики переписывает химию странствующих тел? Откуда к Земле на самом деле прилетают межзвездные метеориты, и действительно ли один из них рухнул в океан у Новой Гвинеи? Астроном Владимир Сурдин объяснил, что наука узнает о пришельцах из глубин космоса — и почему таких открытий будет только больше.

Комета 3I/ATLAS: ледяной путешественник не из нашей системы

Половина свежих астрономических новостей сейчас так или иначе связана с кометой 3I/ATLAS — всего третьим объектом в истории, прилетевшим из межзвездного пространства. Главная загадка, которую заметили исследователи с первых дней наблюдений, — необычный состав.

В отличие от комет Солнечной системы, где доминирует замерзшая вода, 3I/ATLAS оказалась богата углекислым льдом (CO₂). Для местных тел такое встречается редко: даже на Марсе CO₂-шапки образуются лишь в сильные морозы. Но для объектов, родившихся далеко от своей звезды, это вполне естественно. На окраинах планетных систем холод настолько глубок, что замерзают любые летучие вещества — от метана до углекислого газа.

Ученые предполагают: 3I/ATLAS сформировалась в дальних областях другой звезды, где температура стабильно стремится к абсолютному нулю, а затем была вытолкнута гравитацией в межзвездное пространство.

Как Галактика переписывает химию кометы

Оказалось, странности состава не ограничиваются «родовым происхождением». Новая работа группы астрофизиков показала: путешествие по Галактике длиной в миллиарды лет радикально изменило строение 3I/ATLAS.

Межзвездная среда — совсем не то же самое, что спокойные окрестности Солнца. Здесь объект испытывает постоянный обстрел жесткими космическими лучами, рождающимися при вспышках сверхновых. Эти лучи разрушают поверхности ледяных тел, плавят органику и формируют толстую (до 5 метров) кору, состоящую из сложных углеродистых веществ.

У обычных комет Солнечной системы такая корка тонкая и регулярно разрывается газовыми выбросами. Но странствующую 3I/ATLAS радиация буквально «закалила».

Когда комета вошла в Солнечную систему и прогрелась, кора треснула, и наружу вышли преимущественно летучие вещества — в первую очередь CO₂. Одновременно радиационные процессы внутри коры продолжали разрушать сложные молекулы, оставляя избыток углекислого газа относительно воды. Именно это и объясняет уникальный химический портрет 3I/ATLAS.

Комета прошла точку максимального сближения с Солнцем

Совсем недавно 3I/ATLAS пролетела перигелий — ближайшую к Солнцу точку орбиты — и сейчас удаляется, демонстрируя максимально яркую активность.

Пока оптические наблюдения затруднены из-за близости к Солнцу, но радиотелескопы уже фиксируют детали структуры ее хвоста. Астрономы надеются, что один из космических аппаратов — вероятно, тот, что летит к спутникам Юпитера — случайно пересечет хвост кометы. На его борту есть масс-спектрограф, способный провести химический и изотопный анализ межзвездного вещества.

Это будет первый случай в истории, когда человечество получит образцы вещества из другой планетной системы напрямую.

Экспедиция в Новую Гвинею и странные металлические шарики

Тема межзвездных пришельцев не ограничивается кометами. Астрофизик Абрахам Леб и коллеги провели исследование, которое способно перевернуть данные о метеоритах. Ученый решил проверить данные за 2014 год о вхождении в земную атмосферу тела размером до одного метра в диаметре.

Проследив траекторию падения объекта в Тихий океан, недалеко от Новой Гвинеи, Леб организовал экспедицию и с помощью магнитов обнаружил на дне океана миллиметровые металлические шарики, или сферулы. Профессор утверждает, что их химический состав совершенно неземной, что может намекать на то, что это был осколок внеземного аппарата.

Кроме того, ученые смоделировали движение 100 миллиардов виртуальных межзвездных метеоритов, проверив, какие из них могут столкнуться с Землей.

Результаты:

максимальный поток приходит со стороны апекса солнечного движения, примерно в направлении созвездия Геркулеса;

чаще всего такие метеориты должны падать зимой;

основная область попаданий — экваториальная зона северного полушария.

Следующий логичный шаг — анализировать уже существующие коллекции метеоритов: среди них могут оказаться образцы не солнечного происхождения.

Метеор над Россией: спутник или природный объект?

27 октября жители столицы и Подмосковья наблюдали яркий болид. По первым кадрам казалось, что это был фрагмент космического мусора — траектория почти «горизонтальная». Но последующие данные, включая измерение скорости около 30 км/с, показали: это был природный метеор, вероятно около метра в диаметре.

В Новгородской области нашли предполагаемые обломки. Первичные исследования говорят, что это обычный каменный хондрит, но окончательные выводы сделают после изотопного анализа.

Почему космических странников станет только больше

Каждый зафиксированный метеор, каждый найденный фрагмент кометы или метеорита — это вклад не только в изучение конкретного объекта, но и в понимание того, как устроена наша Галактика. И теперь, когда мы уже научились отслеживать межзвездных гостей, наука будет находить их все чаще.