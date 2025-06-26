Украинские дроны пытаются атаковать Брянск

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В одном из районов Брянска начался пожар из-за падения фрагментов дрона
В одном из районов Брянска начался пожар из-за падения фрагментов дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС Украины пытаются атаковать Брянск с помощью дронов. Сообщается, что в результате падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в одном из районов города. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«ВСУ атакуют беспилотниками Брянск. Около 40 минут назад обломки сбитого БПЛА упали в Фокинском районе. После этого начался пожар», — говорится в сообщении Mash.

В чате telegram-канале Фокинского района сообщают, что трое человек получили ранения, в том числе ребенок. Официальной информации об атаке пока не поступало. 

Сегодня ночью ВСУ направили в сторону России полсотни беспилотников. Дроны были сбиты над Курской, Ростовской, Брянской, Белгородской и Московской областями, а также над Крымом, Мордовией и Калужской областью. В результате налета пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

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ВС Украины пытаются атаковать Брянск с помощью дронов. Сообщается, что в результате падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в одном из районов города. Об этом пишет telegram-канал Mash. «ВСУ атакуют беспилотниками Брянск. Около 40 минут назад обломки сбитого БПЛА упали в Фокинском районе. После этого начался пожар», — говорится в сообщении Mash. В чате telegram-канале Фокинского района сообщают, что трое человек получили ранения, в том числе ребенок. Официальной информации об атаке пока не поступало.  Сегодня ночью ВСУ направили в сторону России полсотни беспилотников. Дроны были сбиты над Курской, Ростовской, Брянской, Белгородской и Московской областями, а также над Крымом, Мордовией и Калужской областью. В результате налета пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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