Летние дожди с грозами в Челябинске продлятся почти полмесяца вплоть до 10 июля. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео».
«Жителям Челябинска предстоит пережить затяжные дожди в течение 14 дней. Согласно прогнозам, с 27 июня и до 10 июля в городе практически ежедневно будут идти осадки, иногда с грозами», — говорится в прогнозе метеорологов на сайте «Гисметео».
Отмечается, что погода испортится уже в эту пятницу, 27 июня, когда в городе пройдут первые дожди. На следующий день, 28 июня, к ним присоединятся грозы, которые продолжат бушевать и в воскресенье. Похожая картина сохранится и в начале июля. Практически каждый день в Челябинске будут лить дожди. Лишь 7 июля станет исключением — по данным синоптиков в этот день осадков не ожидается.
Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды к 27 июня. Согласно долгосрочным прогнозам погоды, в регион придет обширный циклон, который принесет обильные осадки.
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