26 июня 2025

Летний дождь в Челябинске продлится полмесяца. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Челябинска предстоит пережить затяжной дождливый период
Жителям Челябинска предстоит пережить затяжной дождливый период Фото:

Летние дожди с грозами в Челябинске продлятся почти полмесяца вплоть до 10 июля. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео». 

«Жителям Челябинска предстоит пережить затяжные дожди в течение 14 дней. Согласно прогнозам, с 27 июня и до 10 июля в городе практически ежедневно будут идти осадки, иногда с грозами», — говорится в прогнозе метеорологов на сайте «Гисметео».

Отмечается, что погода испортится уже в эту пятницу, 27 июня, когда в городе пройдут первые дожди. На следующий день, 28 июня, к ним присоединятся грозы, которые продолжат бушевать и в воскресенье. Похожая картина сохранится и в начале июля. Практически каждый день в Челябинске будут лить дожди. Лишь 7 июля станет исключением — по данным синоптиков в этот день осадков не ожидается.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды к 27 июня. Согласно долгосрочным прогнозам погоды, в регион придет обширный циклон, который принесет обильные осадки

Две недели непогоды ожидают челябинцев
Две недели непогоды ожидают челябинцев
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Летние дожди с грозами в Челябинске продлятся почти полмесяца вплоть до 10 июля. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео».  «Жителям Челябинска предстоит пережить затяжные дожди в течение 14 дней. Согласно прогнозам, с 27 июня и до 10 июля в городе практически ежедневно будут идти осадки, иногда с грозами», — говорится в прогнозе метеорологов на сайте «Гисметео». Отмечается, что погода испортится уже в эту пятницу, 27 июня, когда в городе пройдут первые дожди. На следующий день, 28 июня, к ним присоединятся грозы, которые продолжат бушевать и в воскресенье. Похожая картина сохранится и в начале июля. Практически каждый день в Челябинске будут лить дожди. Лишь 7 июля станет исключением — по данным синоптиков в этот день осадков не ожидается. Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды к 27 июня. Согласно долгосрочным прогнозам погоды, в регион придет обширный циклон, который принесет обильные осадки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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