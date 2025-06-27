Юрист рассказал о неожиданном штрафе за камеру ГАИ

Демонстрация среднего пальца на дорожную камеру Госавтоинспекции может повлечь административное наказание. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.
«Если водитель просто показал средний палец в сторону дорожной камеры, этот жест может быть расценен как нарушение общественного порядка. Если будет установлено, что жест предназначался представителю власти, действия водителя квалифицируют как мелкое хулиганство», — рассказал «Газете.ру» Воропаев.
Аналогично будет квалифицирован средний палец, который водитель покажет в окно сотруднику ГАИ. Суд расценит это как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф в размере до одной тысячи рублей либо арест до 15 суток, сообщил юрист.
Ранее в Госдуме предложили МВД РФ запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации нарушений (треног) на дорогах страны. Такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на автомобилистов и уменьшить количество несправедливых штрафов.
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