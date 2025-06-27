Юрист рассказал о неожиданном штрафе за камеру ГАИ

Юрист Воропаев: водитель получит штраф за средний палец в сторону камеры ГАИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Показ среднего пальца можно квалифицировать как неприличное поведение
Показ среднего пальца можно квалифицировать как неприличное поведение Фото:

Демонстрация среднего пальца на дорожную камеру Госавтоинспекции может повлечь административное наказание. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев. 

«Если водитель просто показал средний палец в сторону дорожной камеры, этот жест может быть расценен как нарушение общественного порядка. Если будет установлено, что жест предназначался представителю власти, действия водителя квалифицируют как мелкое хулиганство», — рассказал «Газете.ру» Воропаев.

Аналогично будет квалифицирован средний палец, который водитель покажет в окно сотруднику ГАИ. Суд расценит это как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф в размере до одной тысячи рублей либо арест до 15 суток, сообщил юрист.

Ранее в Госдуме предложили МВД РФ запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации нарушений (треног) на дорогах страны. Такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на автомобилистов и уменьшить количество несправедливых штрафов.

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Демонстрация среднего пальца на дорожную камеру Госавтоинспекции может повлечь административное наказание. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.  «Если водитель просто показал средний палец в сторону дорожной камеры, этот жест может быть расценен как нарушение общественного порядка. Если будет установлено, что жест предназначался представителю власти, действия водителя квалифицируют как мелкое хулиганство», — рассказал «Газете.ру» Воропаев. Аналогично будет квалифицирован средний палец, который водитель покажет в окно сотруднику ГАИ. Суд расценит это как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф в размере до одной тысячи рублей либо арест до 15 суток, сообщил юрист. Ранее в Госдуме предложили МВД РФ запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации нарушений (треног) на дорогах страны. Такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на автомобилистов и уменьшить количество несправедливых штрафов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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