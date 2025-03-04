В Госдуме предложили запретить использование камер-треног на дорогах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил МВД РФ запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации нарушений (треног) на дорогах страны. Об этом свидетельствует документ обращение парламентария. Даванков уверен, что такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на автомобилистов и уменьшить количество несправедливых штрафов.
«Считаю необходимым ввести запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений (так называемых „треног“) на дорогах Российской Федерации», — передает РИА Новости текст документа. Даванков подчеркивает, что такой шаг позволит защитить права россиян от незаконных штрафов за превышение скорости, особенно в местах с неочевидными ограничениями скорости и в районах с низким риском ДТП.
По словам депутата, введение запрета на использование треног не повлечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий, поскольку превышение скоростного режима не является основной причиной таких инцидентов. Кроме того, в обращении отмечается, что некоторые операторы мобильных комплексов нарушают требования при установке камер и намеренно увеличивают погрешность измерений, что приводит к незаконным штрафам. Обжалование таких постановлений требует значительных временных и финансовых затрат, а также усложняется из-за возможности ежедневного изменения местоположения камер.
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