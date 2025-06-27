Россиян предупредили об обмане при поиске работы

При поиске работы россияне могут столкнуться с мошенниками, которые маскируются под работодателей. Признаками обмана являются слишком высокая зарплата при низких требованиях, просьбы установить неизвестное ПО, оплатить трудоустройство или передать личные данные. Об этом рассказала эксперт Минфина Ольга Дайнеко.
«Какими бы привлекательными ни казались условия работы, наличие хотя бы одного из перечисленных признаков — повод отказаться от предложения. Насторожить должны нереально высокая зарплата при низкой квалификации, мало рабочих часов, анонимность работодателя, а также требования оплатить трудоустройство, установить подозрительное ПО или использовать личные банковские средства. Все это способ заманить жертву, а не найти кандидата на должность», — сообщила Дайнеко агентству «Прайм».
Эксперт также отметила, что мошенники часто просят заполнить анкеты с указанием большого количества персональных данных. Эти схемы направлены не на найм сотрудника, а на хищение личной информации и средств.
Ранее Роскачество и МВД России неоднократно предупреждали о росте мошенничества с использованием персональных данных, включая оформление микрозаймов и фальшивые интернет-лотереи. Злоумышленники получают доступ к личной информации граждан через различные схемы, что приводит к финансовым потерям и увеличению числа спам-звонков. Эксперты советуют проявлять осторожность при передаче данных и общении с неизвестными лицами.
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