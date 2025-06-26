26 июня 2025

В Челябинске завершился первый этап ремонта ДК ЧТПЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом культуры ремонтируют по этапам
Дом культуры ремонтируют по этапам Фото:

В Челябинске завершился первый этап капитального ремонта Дома культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). О ходе ремонта и дальнейших планах URA.RU рассказал управляющий директор Евгений Губанов.

«С начала этого года во Дворце культуры заменили потолки и перекрытия в зрительном зале, фойе первого и второго этажей, а также приточно-вытяжную систему вентиляции, провели герметизацию кровли, модернизацию системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения согласно современным нормам. Кроме того, отремонтировали гардеробные и заменили дверной блок главного входа», — уточнил Губанов.

Во втором этапе реконструкции Дома культуры запланированы ремонтные работы в зрительном зале, капитальное обновление потолка с заменой перекрытия на втором этаже, а также ремонт уличного карниза. Губанов отметил, что Дом культуры выполняет не только функцию корпоративного центра досуга для сотрудников завода и их семей, но и является важным культурным пространством для всего района Челябинска. На его базе работают Совет ветеранов ЧТПЗ и корпоративный волонтерский центр, проходят занятия творческих студий и коллективов, организуются театральные гастроли и концерты. Поэтапная реконструкция позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для всех посетителей учреждения.

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В Челябинске завершился первый этап капитального ремонта Дома культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). О ходе ремонта и дальнейших планах URA.RU рассказал управляющий директор Евгений Губанов. «С начала этого года во Дворце культуры заменили потолки и перекрытия в зрительном зале, фойе первого и второго этажей, а также приточно-вытяжную систему вентиляции, провели герметизацию кровли, модернизацию системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения согласно современным нормам. Кроме того, отремонтировали гардеробные и заменили дверной блок главного входа», — уточнил Губанов. Во втором этапе реконструкции Дома культуры запланированы ремонтные работы в зрительном зале, капитальное обновление потолка с заменой перекрытия на втором этаже, а также ремонт уличного карниза. Губанов отметил, что Дом культуры выполняет не только функцию корпоративного центра досуга для сотрудников завода и их семей, но и является важным культурным пространством для всего района Челябинска. На его базе работают Совет ветеранов ЧТПЗ и корпоративный волонтерский центр, проходят занятия творческих студий и коллективов, организуются театральные гастроли и концерты. Поэтапная реконструкция позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для всех посетителей учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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