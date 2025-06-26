26 июня 2025

Пермяков предупредили о дефиците летней одежды и обуви

В Перми повысился спрос на летнюю одежду и обувь
© Служба новостей «URA.RU»
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Одежда популярных размеров может достаться не всем
Одежда популярных размеров может достаться не всем Фото:

В Перми на летних распродажах покупатели стремительно стали разбирать одежду и обувь популярных моделей и размеров. Такая тенденция сложилась в конце мая 2025, когда была жаркая погода. По прогнозам экспертов, аналогичная ситуация сложится в июле. Это может привести к дефициту товара, сообщила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова в telegram-канале ТРК «Семья».

«В Перми прослеживается четкая тенденция: при улучшении погоды летом — растут продажи легкой сезонной одежды. Этот тренд мы видели, например, в конце мая. Поэтому, если июль будет жарким, то распродажи будут еще более стремительными», — отметила Жданова.

Она уточнила, что в этом году магазины не стали закупать много летней одежды и обуви. Поэтому в случае повышенного спроса популярные модели и размеры могут закончиться очень быстро.

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В Перми на летних распродажах покупатели стремительно стали разбирать одежду и обувь популярных моделей и размеров. Такая тенденция сложилась в конце мая 2025, когда была жаркая погода. По прогнозам экспертов, аналогичная ситуация сложится в июле. Это может привести к дефициту товара, сообщила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова в telegram-канале ТРК «Семья». «В Перми прослеживается четкая тенденция: при улучшении погоды летом — растут продажи легкой сезонной одежды. Этот тренд мы видели, например, в конце мая. Поэтому, если июль будет жарким, то распродажи будут еще более стремительными», — отметила Жданова. Она уточнила, что в этом году магазины не стали закупать много летней одежды и обуви. Поэтому в случае повышенного спроса популярные модели и размеры могут закончиться очень быстро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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