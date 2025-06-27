Вышел финальный сезон «Игры в кальмара»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сериал «Игра в кальмара» за первые два сезона набрал около 600 млн просмотров
Сериал «Игра в кальмара» за первые два сезона набрал около 600 млн просмотров Фото:

На платформе Netflix состоялась премьера третьего и финального сезона сериала «Игра в кальмара». Все шесть эпизодов уже доступны для просмотра, завершая историю, которая с 2021 года стала мировым феноменом.

В новом сезоне Сон Ки Хун, роль которого исполняет Ли Джон Джэ, возвращается в смертельную игру, но уже в качестве пленника. Его цель — противостоять таинственному организатору и остановить кровавые испытания. Сюжет обещает напряженные моменты и долгожданную развязку.

Первый сезон «Игры в кальмара», вышедший в 2021 году, стал сенсацией, собрав около 600 миллионов просмотров за первые два сезона и став самым популярным шоу Netflix. Сериал Хван Дон Хека породил волну мемов, костюмов и даже реалити-шоу, отражая темы социального неравенства.

Netflix подтвердил, что это завершение основной истории. Эпизоды доступны с субтитрами и дубляжом на русском языке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На платформе Netflix состоялась премьера третьего и финального сезона сериала «Игра в кальмара». Все шесть эпизодов уже доступны для просмотра, завершая историю, которая с 2021 года стала мировым феноменом. В новом сезоне Сон Ки Хун, роль которого исполняет Ли Джон Джэ, возвращается в смертельную игру, но уже в качестве пленника. Его цель — противостоять таинственному организатору и остановить кровавые испытания. Сюжет обещает напряженные моменты и долгожданную развязку. Первый сезон «Игры в кальмара», вышедший в 2021 году, стал сенсацией, собрав около 600 миллионов просмотров за первые два сезона и став самым популярным шоу Netflix. Сериал Хван Дон Хека породил волну мемов, костюмов и даже реалити-шоу, отражая темы социального неравенства. Netflix подтвердил, что это завершение основной истории. Эпизоды доступны с субтитрами и дубляжом на русском языке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...