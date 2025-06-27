Вышел финальный сезон «Игры в кальмара»

На платформе Netflix состоялась премьера третьего и финального сезона сериала «Игра в кальмара». Все шесть эпизодов уже доступны для просмотра, завершая историю, которая с 2021 года стала мировым феноменом.
В новом сезоне Сон Ки Хун, роль которого исполняет Ли Джон Джэ, возвращается в смертельную игру, но уже в качестве пленника. Его цель — противостоять таинственному организатору и остановить кровавые испытания. Сюжет обещает напряженные моменты и долгожданную развязку.
Первый сезон «Игры в кальмара», вышедший в 2021 году, стал сенсацией, собрав около 600 миллионов просмотров за первые два сезона и став самым популярным шоу Netflix. Сериал Хван Дон Хека породил волну мемов, костюмов и даже реалити-шоу, отражая темы социального неравенства.
Netflix подтвердил, что это завершение основной истории. Эпизоды доступны с субтитрами и дубляжом на русском языке.
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