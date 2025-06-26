В Сургуте падают цены на вторичное жилье

В Сургуте (ХМАО) цены на вторичное жилье снизились с начала года на 6–6,5%. Тенденция к удешевлению квадратного метра сохраняется уже шесть месяцев подряд, сообщили URA.RU аналитики компании «Этажи».
«В среднем с начала года „квадрат“ подешевел примерно на 6-6,5%» — рассказали риэлторы. Наиболее заметное падение отмечено в сегменте однокомнатных квартир — средняя стоимость квадратного метра здесь снизилась почти на 10%. Как пояснил руководитель сургутского филиала «Этажей» Константин Сыпко, это может говорить о перегреве цен в начале года или смещении спроса покупателей в пользу более просторного жилья.
«В целом, вторичный рынок сейчас переживает фазу охлаждения. Мы находимся в условиях „рынка покупателя“, когда спрос невысок, ипотека дорогая, а сделки чаще всего совершаются за „живые“ деньги. Именно покупатели с наличкой сегодня диктуют условия и предлагают свою цену. А продавцы, в условиях ограниченного спроса, все чаще идут на уступки», — отметил Сыпко.
Снижение стоимости квадратного метра двухкомнатных квартир составило около 7%, однако этот процесс проходил более равномерно. В сегменте трехкомнатных квартир зафиксированы лишь незначительные колебания цен на протяжении полугода. Эксперты подчеркивают, что усредненная стоимость квадратного метра не отражает всех особенностей рынка: на итоговую цену влияет расположение, состояние и площадь квартиры, а также срочность сделки и форма расчетов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре обвалился спрос на съемные квартиры. Ситуацию связывают с летним сезоном, когда из городов разъезжаются студенты и вахтовики.
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