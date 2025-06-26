В ХМАО владельцы квартир массово остаются без арендаторов

В Югре обвалился спрос на съемные квартиры. Ситуацию связывают с летним сезоном, когда из городов разъезжаются студенты и вахтовики, рассказал URA.RU эксперт по арендному жилью из Ханты-Мансийска Георгий Бикмеев.
«Спад активности начинает происходить ближе к концу мая — началу июня. Съезжают студенты, происходит ротация сотрудников в различных организациях. Из-за этого освобождается много квартир. А спроса больше не становится. Ну и, соответственно, из за этого появляется застой на рынке», — поясняет журналисту агентства Бикмеев.
Чтобы привлечь квартирантов, хозяева могут делать скидки — цены на аренду упали на 5-8%. Сейчас же, например, в Сургуте, самые доступные варианты жилья начинаются примерно с 18 тысяч рублей в месяц, согласно сервисам онлайн-объявлений. За такую цену можно снять студию или небольшую однушку. В Нижневартовске стоимость аренды начинается с 11-13 тысяч, а в Ханты-Мансийске — 16-18 тысяч рублей.
Повышение спроса ожидается к концу лета — началу осени. Тогда традиционно начинается как учебный год, так и деловой сезон. При этом риелторы не исключают, что интерес клиентов может подскочить раньше — отдельные квартиранты стараются снять более дешевые варианты, пока они есть.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте рушатся цены на съемное жилье. Он оказался на 14-м месте среди 70 крупнейших городов России по падению стоимости аренды.
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