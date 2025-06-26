От укусов клещей пострадали тысячи пермяков

С начала текущего сезона в медицинских организациях Пермского края зарегистрировано 21 064 обращения, связанных с укусами клещей. Из них 3 755 случаев произошли с детьми. Инциденты были зафиксированы во всех административных районах региона.
«Наибольшее количество обращений отмечено в Пермском муниципальном округе — 3 148 случаев. Следом идет Пермь — 2 416, Краснокамский городской округ — 1 463, Добрянский городской округ — 1 315, Березниковский городской округ — 984 и Кунгурский муниципальный округ — 868», — сообщает региональный Роспотребнадзор на официальном сайте.
По итогам 26-й недели сезона наибольшая доля укусов (29,3%) произошла при посещении гражданами личных садовых участков, 25,2% случаев зарегистрировано на придомовых территориях, 30,6% — в лесных массивах. И еще 14,9% — на иных территориях.
Результаты лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших на прошлой неделе, показали, что 53,5% паразитов заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), 4,4% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,8% — вирусом клещевого энцефалита и 1% — гранулоцитарным анаплазмозом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!