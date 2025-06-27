Дрон ВСУ атаковал группу работников ЗАЭС в 300 метрах от энергоблоков

Дрон Вооруженных сил Украины утром атаковал группу работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в районе гидротехнических сооружений, расположенных примерно в 350-400 метрах от энергоблоков. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.
«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС, противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров», — передает пресс-служба ЗАЭС в telegram-канале. Персонал станции, осуществлявший очистку канала, своевременно укрылся, что позволило избежать жертв и пострадавших среди сотрудников.
В результате удара был поврежден служебный автомобиль, который находился на месте проведения работ. Специалисты проводят оценку ущерба и анализируют обстоятельства случившегося. На самой станции утверждают, что работа продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, а эксплуатация объекта находится под контролем и угрозы для безопасности населения нет.
Администрация Запорожской АЭС квалифицировала произошедшее как террористический акт и подчеркнула, что атаки на сотрудников атомной станции представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности. На предприятии считают, что подобные действия свидетельствуют о росте угрозы со стороны украинских вооруженных формирований в непосредственной близости от критически важного объекта энергетики.
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