Дрон ВСУ атаковал группу работников ЗАЭС в 300 метрах от энергоблоков

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ВСУ атаковали ЗАЭС, поврежден служебный автомобиль
ВСУ атаковали ЗАЭС, поврежден служебный автомобиль Фото:

Дрон Вооруженных сил Украины утром атаковал группу работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в районе гидротехнических сооружений, расположенных примерно в 350-400 метрах от энергоблоков. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС, противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров», — передает пресс-служба ЗАЭС в telegram-канале. Персонал станции, осуществлявший очистку канала, своевременно укрылся, что позволило избежать жертв и пострадавших среди сотрудников.

В результате удара был поврежден служебный автомобиль, который находился на месте проведения работ. Специалисты проводят оценку ущерба и анализируют обстоятельства случившегося. На самой станции утверждают, что работа продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, а эксплуатация объекта находится под контролем и угрозы для безопасности населения нет.

Администрация Запорожской АЭС квалифицировала произошедшее как террористический акт и подчеркнула, что атаки на сотрудников атомной станции представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности. На предприятии считают, что подобные действия свидетельствуют о росте угрозы со стороны украинских вооруженных формирований в непосредственной близости от критически важного объекта энергетики.

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Дрон Вооруженных сил Украины утром атаковал группу работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в районе гидротехнических сооружений, расположенных примерно в 350-400 метрах от энергоблоков. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС. «Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС, противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров», — передает пресс-служба ЗАЭС в telegram-канале. Персонал станции, осуществлявший очистку канала, своевременно укрылся, что позволило избежать жертв и пострадавших среди сотрудников. В результате удара был поврежден служебный автомобиль, который находился на месте проведения работ. Специалисты проводят оценку ущерба и анализируют обстоятельства случившегося. На самой станции утверждают, что работа продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, а эксплуатация объекта находится под контролем и угрозы для безопасности населения нет. Администрация Запорожской АЭС квалифицировала произошедшее как террористический акт и подчеркнула, что атаки на сотрудников атомной станции представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности. На предприятии считают, что подобные действия свидетельствуют о росте угрозы со стороны украинских вооруженных формирований в непосредственной близости от критически важного объекта энергетики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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