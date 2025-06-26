В Челябинске 8 июля состоится третий парад Семьи, посвященный Дню семьи, любви и верности. Как сообщают организаторы, жителей города будет ждать праздничный концерт и развлечения для детей.
«8 июля празднуем День семьи, любви и верности и вспоминаем святых покровителей семьи и брака — благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Именно в этот день в Челябинске состоится Парад Семьи», — сообщили в группе мероприятия во «ВКонтакте».
Помимо шествия, выдающиеся семьи региона отметят на торжественной церемонии награждения. Парад стартует в 18:00 на площади у памятника Курчатову и завершится в парке имени Гагарина.
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