26 июня 2025

В Челябинске День семьи отметят парадом. Карта

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Шествие семей пройдет третий раз
Шествие семей пройдет третий раз Фото:

В Челябинске 8 июля состоится третий парад Семьи, посвященный Дню семьи, любви и верности. Как сообщают организаторы, жителей города будет ждать праздничный концерт и развлечения для детей.

«8 июля празднуем День семьи, любви и верности и вспоминаем святых покровителей семьи и брака — благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Именно в этот день в Челябинске состоится Парад Семьи», — сообщили в группе мероприятия во «ВКонтакте».

Помимо шествия, выдающиеся семьи региона отметят на торжественной церемонии награждения. Парад стартует в 18:00 на площади у памятника Курчатову и завершится в парке имени Гагарина.

Сбор семей назначен у памятника Курчатову
Сбор семей назначен у памятника Курчатову
Фото:

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В Челябинске 8 июля состоится третий парад Семьи, посвященный Дню семьи, любви и верности. Как сообщают организаторы, жителей города будет ждать праздничный концерт и развлечения для детей. «8 июля празднуем День семьи, любви и верности и вспоминаем святых покровителей семьи и брака — благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Именно в этот день в Челябинске состоится Парад Семьи», — сообщили в группе мероприятия во «ВКонтакте». Помимо шествия, выдающиеся семьи региона отметят на торжественной церемонии награждения. Парад стартует в 18:00 на площади у памятника Курчатову и завершится в парке имени Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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