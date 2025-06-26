26 июня 2025

В Перми проходит краевой бал выпускников. Онлайн-трансляция

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Бал выпускников "Будущее здесь". Пермь, народные гуляния, коммунальный мост, набережная реки кама, выпускники 2022, будущее здесь, выпускной бал 2022, яхты на каме
Мероприятие проходит на набережной Камы Фото:

Сегодня, 27 июня, в Перми проходит традиционный краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Участие в празднике примут пять тысяч выпускников школ и учреждений СПО со всего региона. Бал откроет масштабное шествие ребят по набережной. Завершится вечер концертной программой с участием пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.

15:33 27.06.2025 Диджей разогревает выпускников на набережной. Ребята скачут под известный трек Хабиба «Ягода малинка».

15:15 27.06.2025 На улице стало жарковато, светит солнце. Участникам мероприятия раздают бутылки с водой. Некоторые охлаждаются мороженым.

У Речного вокзала работает фудтрак с мороженым
У Речного вокзала работает фудтрак с мороженым

15:10 27.06.2025 Такая атмосфера на Речном вокзале сейчас. Прибывающих гостей из разных городов Прикамья встречает ведущий.

15:05 27.06.2025 Выпускники собираются со всего Пермского края. Ребята приехали из села Ашап Ординского округа.

В руках у ребят — герб Ординского округа
В руках у ребят — герб Ординского округа

15:03 27.06.2025 Выпускницы Пермского государственного института культуры направляются на Речной вокзал.

Девушки закончили ПГИК
Девушки закончили ПГИК

15:00 27.06.2025 Выпускники постепенно начинают стекаться к Речному вокзалу. Участники мероприятия собираются к 15:00.

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Сегодня, 27 июня, в Перми проходит традиционный краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Участие в празднике примут пять тысяч выпускников школ и учреждений СПО со всего региона. Бал откроет масштабное шествие ребят по набережной. Завершится вечер концертной программой с участием пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan. 15:33 27.06.2025 Диджей разогревает выпускников на набережной. Ребята скачут под известный трек Хабиба «Ягода малинка». 15:15 27.06.2025 На улице стало жарковато, светит солнце. Участникам мероприятия раздают бутылки с водой. Некоторые охлаждаются мороженым. 15:10 27.06.2025 Такая атмосфера на Речном вокзале сейчас. Прибывающих гостей из разных городов Прикамья встречает ведущий. 15:05 27.06.2025 Выпускники собираются со всего Пермского края. Ребята приехали из села Ашап Ординского округа. 15:03 27.06.2025 Выпускницы Пермского государственного института культуры направляются на Речной вокзал. 15:00 27.06.2025 Выпускники постепенно начинают стекаться к Речному вокзалу. Участники мероприятия собираются к 15:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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