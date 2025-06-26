Развлечения В Перми проходит краевой бал выпускников. Онлайн-трансляция 27 июня 2025 в 15:00 Размер текста - 17 + Мероприятие проходит на набережной Камы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сегодня, 27 июня, в Перми проходит традиционный краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Участие в празднике примут пять тысяч выпускников школ и учреждений СПО со всего региона. Бал откроет масштабное шествие ребят по набережной. Завершится вечер концертной программой с участием пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan. 15:33 Диджей разогревает выпускников на набережной. Ребята скачут под известный трек Хабиба «Ягода малинка». 15:15 На улице стало жарковато, светит солнце. Участникам мероприятия раздают бутылки с водой. Некоторые охлаждаются мороженым. У Речного вокзала работает фудтрак с мороженым URA.RU 15:10 Такая атмосфера на Речном вокзале сейчас. Прибывающих гостей из разных городов Прикамья встречает ведущий. 15:05 Выпускники собираются со всего Пермского края. Ребята приехали из села Ашап Ординского округа. В руках у ребят — герб Ординского округа 15:03 Выпускницы Пермского государственного института культуры направляются на Речной вокзал. Девушки закончили ПГИК URA.RU 15:00 Выпускники постепенно начинают стекаться к Речному вокзалу. Участники мероприятия собираются к 15:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сегодня, 27 июня, в Перми проходит традиционный краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Участие в празднике примут пять тысяч выпускников школ и учреждений СПО со всего региона. Бал откроет масштабное шествие ребят по набережной. Завершится вечер концертной программой с участием пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan. 15:33 27.06.2025 Диджей разогревает выпускников на набережной. Ребята скачут под известный трек Хабиба «Ягода малинка». 15:15 27.06.2025 На улице стало жарковато, светит солнце. Участникам мероприятия раздают бутылки с водой. Некоторые охлаждаются мороженым. 15:10 27.06.2025 Такая атмосфера на Речном вокзале сейчас. Прибывающих гостей из разных городов Прикамья встречает ведущий. 15:05 27.06.2025 Выпускники собираются со всего Пермского края. Ребята приехали из села Ашап Ординского округа. 15:03 27.06.2025 Выпускницы Пермского государственного института культуры направляются на Речной вокзал. 15:00 27.06.2025 Выпускники постепенно начинают стекаться к Речному вокзалу. Участники мероприятия собираются к 15:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям