Из-за ранения китайского журналиста в Курской области возбуждено уголовное дело

В Курской области возбуждено уголовное дело по факту ранения китайского журналиста в результате атаки FPV-дрона, совершенной военными ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. „а“, „в “ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — заявил Петренко. Ее слова приводит официальный telegram-канал СК.
Она отметила, что инцидент произошел 26 июня в Кореневском районе. По ее словам, ВСУ, используя FPV-дрон, сбросили взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании «Phoenix» Лу Юйгуан. В результате журналист был ранен. Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести его травм. Также ведется работа по установлению лиц из числа украинских военных, причастных к совершению этого преступления.
Накануне съемочная группа, снимающая сюжет о возвращении региона к мирной жизни, подверглась атаке, в результате чего Лу Юйгуан получил травмы головы. Он отказался от госпитализации и намерен продолжить работу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данный инцидент, назвав его попыткой Киева заставить замолчать объективные СМИ. Она отметила, что пострадавший журналист был в бронежилете с надписью «PRESS» и охарактеризовала атаку как целенаправленную и террористическую, передает MK.RU.
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