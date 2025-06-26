Житель ХМАО взыскал со стоматолога полмиллиона рублей за боль после лечения

В Радужном местный житель отсудил у частной стоматологической клиники больше полумиллиона рублей после неудачного протезирования. Исправлять последствия пришлось в государственной поликлинике, сообщил окружной Роспотребнадзор.
«В ходе неправильного протезирования зубов потребителю был причинен вред здоровью, а также физические и нравственные страдания и материальный ущерб. Пациент обратился в суд, ему присуждена компенсация в размере 547 тысяч рублей: 132,5 тысячи — возмещение ущерба, такая же сумма — неустойка, 100 тысяч — моральный вред и 182,5 тысячи — штраф за отказ удовлетворить требования в досудебном порядке», — пояснили в надзорном ведомстве. Позже суд дополнительно взыскал 30 тысяч рублей судебных расходов на адвоката.
Житель Радужного поставил зубные протезы в частной стоматологии. Но лечение оказалось некачественным: врач допустил ошибки, из-за которых у пациента начались проблемы со здоровьем. Исправлять последствия пришлось уже в государственной клинике. Там врачи не только переделали работу, но и выдали заключение о том, что предыдущее лечение было проведено с нарушениями.
Мужчина решил обратиться в суд. Его интересы поддержал специалист Роспотребнадзора из Радужного. Суд признал, что пациент прав, и обязал клинику выплатить ему компенсацию. Решение вступило в законную силу.
Спустя два месяца пациент снова обратился в суд — теперь уже, чтобы вернуть деньги, потраченные на адвоката. Суд удовлетворил и это требование. В итоге клиника заплатит бывшему пациенту 577 тысяч.
Ранее URA.RU писало, что жителю Сургута пришлось делать три операции после удаления зуба в частной стоматологической клинике. По словам мужчины, в частной клинике ему занесли заражение и не полностью удалили зуб.
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