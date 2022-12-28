Жителю Сургута пришлось делать три операции после визита к стоматологу

29 декабря 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

В частной клинике врачи не полностью удалили зуб и занесли заражение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Сургута Александру Хмелевскому пришлось делать три операции после удаления зуба в частной стоматологической клинике. Об этом URA.RU сообщил сам Хмелевский. «После удаления зуба в стоматологии „Алмаз“ у меня на лице появилась опухоль. В клинике мне выписали антибиотики и средство для полоскания. Но опухоль не проходила. Пять дней я ходил в эту клинику, они меня возили к своим знакомым в другие стоматологии, но ничем помочь не смогли. Говорили, что скоро все пройдет. Когда боль стала невыносимой, я пошел в городскую больницу, где меня прооперировали. Для полного восстановления потребовалось три операции», — сообщил Хмелевский. По словам мужчины, в частной клинике ему занесли заражение и не полностью удалили зуб, что и вызвало такие последствия. «Врач из городской больницы, который меня оперировал, сказал, что заражение мне занесли и не удалили корень зуба. Для лечения врачам пришлось разрезать мне щеку в нескольких местах и удалить еще один зуб», — добавил Хмелевский. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в стоматологию «Алмаз», где ему сообщили, что с мужчиной была проведена претензионная работа и ему выплатили компенсацию за причиненные неудобства. После этого конфликт был исчерпан. «Инцидент произошел несколько лет назад, и он только сейчас начал возмущаться. С ним после случившегося связывались наши сотрудники и выплатили за доставленные неудобства 30 тысяч рублей. На этом проблема была решена. Мы не знаем, зачем он начал вновь поднимать эту тему. Наверное, денег хочет получить. Он прислал письмо в клинику, где требует еще 100 тысяч. Мы платить не будем. Считаем, что он занимается вымогательством, и сами напишем заявление в полицию», — сообщили в клинике. Между тем пострадавший сообщил, что претензионной работы с ним никто не проводил. Владелец клиники сунул ему в руки 20 тысяч рублей и сообщил, что больше ничего не отдаст. На возражения Хмелевского хозяин клиники не отреагировал. Два года сургутянин пытался решить вопрос самостоятельно. Сейчас же мужчина собирается писать заявление в прокуратуру на сотрудников клиники за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО умерла после пластической операции в Челябинске. Женщине была проведена пластическая операция по коррекции фигуры в челябинской клинике «Медеор». Спустя три дня после операции пациентка скончалась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Сургута Александру Хмелевскому пришлось делать три операции после удаления зуба в частной стоматологической клинике. Об этом URA.RU сообщил сам Хмелевский. «После удаления зуба в стоматологии „Алмаз“ у меня на лице появилась опухоль. В клинике мне выписали антибиотики и средство для полоскания. Но опухоль не проходила. Пять дней я ходил в эту клинику, они меня возили к своим знакомым в другие стоматологии, но ничем помочь не смогли. Говорили, что скоро все пройдет. Когда боль стала невыносимой, я пошел в городскую больницу, где меня прооперировали. Для полного восстановления потребовалось три операции», — сообщил Хмелевский. По словам мужчины, в частной клинике ему занесли заражение и не полностью удалили зуб, что и вызвало такие последствия. «Врач из городской больницы, который меня оперировал, сказал, что заражение мне занесли и не удалили корень зуба. Для лечения врачам пришлось разрезать мне щеку в нескольких местах и удалить еще один зуб», — добавил Хмелевский. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в стоматологию «Алмаз», где ему сообщили, что с мужчиной была проведена претензионная работа и ему выплатили компенсацию за причиненные неудобства. После этого конфликт был исчерпан. «Инцидент произошел несколько лет назад, и он только сейчас начал возмущаться. С ним после случившегося связывались наши сотрудники и выплатили за доставленные неудобства 30 тысяч рублей. На этом проблема была решена. Мы не знаем, зачем он начал вновь поднимать эту тему. Наверное, денег хочет получить. Он прислал письмо в клинику, где требует еще 100 тысяч. Мы платить не будем. Считаем, что он занимается вымогательством, и сами напишем заявление в полицию», — сообщили в клинике. Между тем пострадавший сообщил, что претензионной работы с ним никто не проводил. Владелец клиники сунул ему в руки 20 тысяч рублей и сообщил, что больше ничего не отдаст. На возражения Хмелевского хозяин клиники не отреагировал. Два года сургутянин пытался решить вопрос самостоятельно. Сейчас же мужчина собирается писать заявление в прокуратуру на сотрудников клиники за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО умерла после пластической операции в Челябинске. Женщине была проведена пластическая операция по коррекции фигуры в челябинской клинике «Медеор». Спустя три дня после операции пациентка скончалась.