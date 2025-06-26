В Перми 27 июня стартовал традиционный большой краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Праздник проходит на городской набережной реки Кама. Мероприятие началось с масштабного парада выпускников.
«Пять тысяч выпускников школ и СПО со всего Пермского края идут по набережной. Вход на мероприятие сегодня по специальным браслетам», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
В течение всего события для участников будут организованы интерактивные зоны, основной целью которых станет содействие профессиональному самоопределению выпускников и поддержка их в выборе дальнейшего жизненного пути. В рамках официальной части мероприятия с завершением обучения в школе выпускников поздравит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Затем гостей ожидает развлекательная программа. Она включает в себя выступления пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.
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