26 июня 2025

Пять тысяч выпускников со всего Пермского края прошли по набережной. Видео

В Перми стартовал масштабный парад выпускников по набережной Камы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие началось с масштабного парада
Мероприятие началось с масштабного парада Фото:

В Перми 27 июня стартовал традиционный большой краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Праздник проходит на городской набережной реки Кама. Мероприятие началось с масштабного парада выпускников. 

«Пять тысяч выпускников школ и СПО со всего Пермского края идут по набережной. Вход на мероприятие сегодня по специальным браслетам», — передает корреспондент URA.RU с места событий. 

В течение всего события для участников будут организованы интерактивные зоны, основной целью которых станет содействие профессиональному самоопределению выпускников и поддержка их в выборе дальнейшего жизненного пути. В рамках официальной части мероприятия с завершением обучения в школе выпускников поздравит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Затем гостей ожидает развлекательная программа. Она включает в себя выступления пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.

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В Перми 27 июня стартовал традиционный большой краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Праздник проходит на городской набережной реки Кама. Мероприятие началось с масштабного парада выпускников.  «Пять тысяч выпускников школ и СПО со всего Пермского края идут по набережной. Вход на мероприятие сегодня по специальным браслетам», — передает корреспондент URA.RU с места событий.  В течение всего события для участников будут организованы интерактивные зоны, основной целью которых станет содействие профессиональному самоопределению выпускников и поддержка их в выборе дальнейшего жизненного пути. В рамках официальной части мероприятия с завершением обучения в школе выпускников поздравит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Затем гостей ожидает развлекательная программа. Она включает в себя выступления пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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