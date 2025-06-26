Челябинск уже набрал более 6500 голосов за звание «Культурной столицы 2027». Уральский город обошел Сочи, но в конкурентной борьбе за победу все еще требуется помощь южноуральцев, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства культуры.
«Поддержим наш город! Престижный титул даст еще больше возможностей для реализации у нас в регионе масштабных мероприятий в сфере культуры и искусства и не только!» — сообщили URA.RU в минкульте Челябинской области.
В голосовании Челябинск уже обошел Сочи, набрав более 6500 голосов. Но впереди Челябинска пока находятся города Донецк и Воронеж (каждый более 13000 голосов), Новосибирск (более 16000), Вологда (более 27000).
Поддержать Челябинск в голосовании за звание «Культурная столица 2027» можно до 5 августа. Для этого нужно зайти на сайт Госуслуги, выбрать Челябинск в списке городов и нажать кнопку «Проголосовать». Подробнее описано в карточках внизу новости.
Челябинск — город промышленный. Но культурная жизнь здесь была и остается активной и яркой. В городе работают пять областных театров, два музея, множество библиотек и филармония. Проводятся масштабные всероссийские фестивали, такие как Бажовский фестиваль, «Курчатов фест», «Русское поле».
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