26 июня 2025

Челябинск обошел Сочи в голосовании за звание «Культурная столица 2027». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск может стать культурной столицей России
Челябинск может стать культурной столицей России Фото:

Челябинск уже набрал более 6500 голосов за звание «Культурной столицы 2027». Уральский город обошел Сочи, но в конкурентной борьбе за победу все еще требуется помощь южноуральцев, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства культуры. 

«Поддержим наш город! Престижный титул даст еще больше возможностей для реализации у нас в регионе масштабных мероприятий в сфере культуры и искусства и не только!» — сообщили URA.RU в минкульте Челябинской области. 

В голосовании Челябинск уже обошел Сочи, набрав более 6500 голосов. Но впереди Челябинска пока находятся города Донецк и Воронеж (каждый более 13000 голосов), Новосибирск (более 16000), Вологда (более 27000). 

Поддержать Челябинск в голосовании за звание «Культурная столица 2027» можно до 5 августа. Для этого нужно зайти на сайт Госуслуги, выбрать Челябинск в списке городов и нажать кнопку «Проголосовать». Подробнее описано в карточках внизу новости. 

Челябинск — город промышленный. Но культурная жизнь здесь была и остается активной и яркой. В городе работают пять областных театров, два музея, множество библиотек и филармония. Проводятся масштабные всероссийские фестивали, такие как Бажовский фестиваль, «Курчатов фест», «Русское поле». 

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Челябинск уже набрал более 6500 голосов за звание «Культурной столицы 2027». Уральский город обошел Сочи, но в конкурентной борьбе за победу все еще требуется помощь южноуральцев, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства культуры.  «Поддержим наш город! Престижный титул даст еще больше возможностей для реализации у нас в регионе масштабных мероприятий в сфере культуры и искусства и не только!» — сообщили URA.RU в минкульте Челябинской области.  В голосовании Челябинск уже обошел Сочи, набрав более 6500 голосов. Но впереди Челябинска пока находятся города Донецк и Воронеж (каждый более 13000 голосов), Новосибирск (более 16000), Вологда (более 27000).  Поддержать Челябинск в голосовании за звание «Культурная столица 2027» можно до 5 августа. Для этого нужно зайти на сайт Госуслуги, выбрать Челябинск в списке городов и нажать кнопку «Проголосовать». Подробнее описано в карточках внизу новости.  Челябинск — город промышленный. Но культурная жизнь здесь была и остается активной и яркой. В городе работают пять областных театров, два музея, множество библиотек и филармония. Проводятся масштабные всероссийские фестивали, такие как Бажовский фестиваль, «Курчатов фест», «Русское поле». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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