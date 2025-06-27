В Адыгее частично обрушился мост, пострадала женщина

В Адыгее частично обрушился подвесной мост через реку Курджипс в поселке Краснооктябрьском. В результате ЧП пострадала женщина. Об этом сообщила прокуратура Майкопского района, начата проверка.
«Предварительно установлено, что в поселке Краснооктябрьском Майкопского района обрушился фрагмент подвесного моста через реку Курджипс. В это время на мосту находилась женщина, которая пострадала при падении с высоты», — сообщает прокуратура. Ее слова передает ТАСС. По факту произошедшего организована проверка.
В рамках проверки специалисты оценят, соблюдал ли балансодержатель моста требования действующего законодательства при эксплуатации сооружения. О состоянии пострадавшей женщины пока не сообщается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.