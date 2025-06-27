В Адыгее частично обрушился мост, пострадала женщина

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В Адыгее частично обрушился подвесной мост (архивное фото)
В Адыгее частично обрушился подвесной мост (архивное фото) Фото:

В Адыгее частично обрушился подвесной мост через реку Курджипс в поселке Краснооктябрьском. В результате ЧП пострадала женщина. Об этом сообщила прокуратура Майкопского района, начата проверка.

«Предварительно установлено, что в поселке Краснооктябрьском Майкопского района обрушился фрагмент подвесного моста через реку Курджипс. В это время на мосту находилась женщина, которая пострадала при падении с высоты», — сообщает прокуратура. Ее слова передает ТАСС. По факту произошедшего организована проверка. 

В рамках проверки специалисты оценят, соблюдал ли балансодержатель моста требования действующего законодательства при эксплуатации сооружения. О состоянии пострадавшей женщины пока не сообщается. 

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В Адыгее частично обрушился подвесной мост через реку Курджипс в поселке Краснооктябрьском. В результате ЧП пострадала женщина. Об этом сообщила прокуратура Майкопского района, начата проверка. «Предварительно установлено, что в поселке Краснооктябрьском Майкопского района обрушился фрагмент подвесного моста через реку Курджипс. В это время на мосту находилась женщина, которая пострадала при падении с высоты», — сообщает прокуратура. Ее слова передает ТАСС. По факту произошедшего организована проверка.  В рамках проверки специалисты оценят, соблюдал ли балансодержатель моста требования действующего законодательства при эксплуатации сооружения. О состоянии пострадавшей женщины пока не сообщается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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