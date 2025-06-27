Русская печь и уральская кухня: в Челябинска открылось историческое гастропространство

В Челябинске запускается новое гастропространство — на территории памятника истории Усадьбы Рябинина откроются одноименный ресторан в особняке, летняя веранда и бар «Лукич» в честь первого владельца усадьбы. Заведение откроется в техническом режиме 2 июля. В концепции соединены локальные продукты, уральская кухня и история. О месте, которое планируют превратить в точку притяжения для туристов и местных — рассказывает URA.RU.
«В основе концепции у нас русская кухня и русская печь. Но мы не исключаем морские продукты. То есть в блюде будут те же креветки, но не какие-нибудь там вьетнамские, а наши — северные, из Магадана или Камчатки. Будет дичь и фермерские продукты: мы сейчас активно работаем с фермерами Челябинской области и и не только. Преобладать будут все-таки региональные продукты. Я думаю, 70-80% ингредиентов — это Челябинск», — рассказал URA.RU бренд-шеф Евгений Михайлов.
Каждый сезон в ресторане будет представлен сет блюд, олицетворяющий действующее время года на Урале. Как объяснил URA.RU Михайлов, гость будет пробовать уникальный набор блюд, сложносочиненных и в сложной технике.
Гастропространство расположено в Усадьбе Рябинина — это отреставрированный особняк конца XIX века и прилегающая территория. Как отметил владелец заведения Сергей Ефимов, внутри самого дома откроется ресторан, а в соседнем ангаре — бар «Лукич», названный в честь первого владельца усадьбы. Здесь установлена настоящая русская печь, в которой будут готовить блюда уличной уральской кухни — простые в прочтении, но с авторскими акцентами. В интерьере старались максимально сохранить исторические элементы, а также добавить отсылок к прошлому.
Стойка одной барной локации выложена мозаикой в уральском орнаменте, отсылающей к рябине — символу самого места, отметил Ефимов. Интерьер дополняют кирпичи из разобранного дома рубежа XIX–XX веков — их специально привезли, чтобы сохранить дух эпохи. Пространство зонировано под разную аудиторию: уличная часть будет более свободной и молодежной, а ресторанный блок — спокойным и камерным, сохраняющим эстетику самого особняка.
На пресс-ланче для гостей представили авторский сет. На первый курс подали картофельный хлеб с тугунком под сливочным соусом и карамелизированным луком. Следом — салат с соленым лимоном, крем-сыром личного производства и несколькими видами томатов с Центрального рынка.
Основным блюдом выступила кулебяка с красной рыбой и тонким тестом. Начинку дополнили картофелем, яйцами, зеленью и грибами, презентовав блюдо на подложке из соуса. На десерт — овсяное печенье из русской печи под сливочным кремом с запеченными сладкими огурцами, яблочной пастилой и черной икрой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!