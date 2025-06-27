Русская печь и уральская кухня: в Челябинска открылось историческое гастропространство

Ресторан и бар Усадьбы Рябинина в Челябинске открывается 2 июля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение откроется в техническом режиме 2 июля
Заведение откроется в техническом режиме 2 июля Фото:

В Челябинске запускается новое гастропространство — на территории памятника истории Усадьбы Рябинина откроются одноименный ресторан в особняке, летняя веранда и бар «Лукич» в честь первого владельца усадьбы. Заведение откроется в техническом режиме 2 июля. В концепции соединены локальные продукты, уральская кухня и история. О месте, которое планируют превратить в точку притяжения для туристов и местных — рассказывает URA.RU.

«В основе концепции у нас русская кухня и русская печь. Но мы не исключаем морские продукты. То есть в блюде будут те же креветки, но не какие-нибудь там вьетнамские, а наши — северные, из Магадана или Камчатки. Будет дичь и фермерские продукты: мы сейчас активно работаем с фермерами Челябинской области и и не только. Преобладать будут все-таки региональные продукты. Я думаю, 70-80% ингредиентов — это Челябинск», — рассказал URA.RU бренд-шеф Евгений Михайлов.

Каждый сезон в ресторане будет представлен сет блюд, олицетворяющий действующее время года на Урале. Как объяснил URA.RU Михайлов, гость будет пробовать уникальный набор блюд, сложносочиненных и в сложной технике.

Гастропространство расположено в Усадьбе Рябинина — это отреставрированный особняк конца XIX века и прилегающая территория. Как отметил владелец заведения Сергей Ефимов, внутри самого дома откроется ресторан, а в соседнем ангаре — бар «Лукич», названный в честь первого владельца усадьбы. Здесь установлена настоящая русская печь, в которой будут готовить блюда уличной уральской кухни — простые в прочтении, но с авторскими акцентами. В интерьере старались максимально сохранить исторические элементы, а также добавить отсылок к прошлому.

Стойка одной барной локации выложена мозаикой в уральском орнаменте, отсылающей к рябине — символу самого места, отметил Ефимов. Интерьер дополняют кирпичи из разобранного дома рубежа XIX–XX веков — их специально привезли, чтобы сохранить дух эпохи. Пространство зонировано под разную аудиторию: уличная часть будет более свободной и молодежной, а ресторанный блок — спокойным и камерным, сохраняющим эстетику самого особняка.

На пресс-ланче для гостей представили авторский сет. На первый курс подали картофельный хлеб с тугунком под сливочным соусом и карамелизированным луком. Следом — салат с соленым лимоном, крем-сыром личного производства и несколькими видами томатов с Центрального рынка.

Основным блюдом выступила кулебяка с красной рыбой и тонким тестом. Начинку дополнили картофелем, яйцами, зеленью и грибами, презентовав блюдо на подложке из соуса. На десерт — овсяное печенье из русской печи под сливочным кремом с запеченными сладкими огурцами, яблочной пастилой и черной икрой.

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В Челябинске запускается новое гастропространство — на территории памятника истории Усадьбы Рябинина откроются одноименный ресторан в особняке, летняя веранда и бар «Лукич» в честь первого владельца усадьбы. Заведение откроется в техническом режиме 2 июля. В концепции соединены локальные продукты, уральская кухня и история. О месте, которое планируют превратить в точку притяжения для туристов и местных — рассказывает URA.RU. «В основе концепции у нас русская кухня и русская печь. Но мы не исключаем морские продукты. То есть в блюде будут те же креветки, но не какие-нибудь там вьетнамские, а наши — северные, из Магадана или Камчатки. Будет дичь и фермерские продукты: мы сейчас активно работаем с фермерами Челябинской области и и не только. Преобладать будут все-таки региональные продукты. Я думаю, 70-80% ингредиентов — это Челябинск», — рассказал URA.RU бренд-шеф Евгений Михайлов. Каждый сезон в ресторане будет представлен сет блюд, олицетворяющий действующее время года на Урале. Как объяснил URA.RU Михайлов, гость будет пробовать уникальный набор блюд, сложносочиненных и в сложной технике. Гастропространство расположено в Усадьбе Рябинина — это отреставрированный особняк конца XIX века и прилегающая территория. Как отметил владелец заведения Сергей Ефимов, внутри самого дома откроется ресторан, а в соседнем ангаре — бар «Лукич», названный в честь первого владельца усадьбы. Здесь установлена настоящая русская печь, в которой будут готовить блюда уличной уральской кухни — простые в прочтении, но с авторскими акцентами. В интерьере старались максимально сохранить исторические элементы, а также добавить отсылок к прошлому. Стойка одной барной локации выложена мозаикой в уральском орнаменте, отсылающей к рябине — символу самого места, отметил Ефимов. Интерьер дополняют кирпичи из разобранного дома рубежа XIX–XX веков — их специально привезли, чтобы сохранить дух эпохи. Пространство зонировано под разную аудиторию: уличная часть будет более свободной и молодежной, а ресторанный блок — спокойным и камерным, сохраняющим эстетику самого особняка. На пресс-ланче для гостей представили авторский сет. На первый курс подали картофельный хлеб с тугунком под сливочным соусом и карамелизированным луком. Следом — салат с соленым лимоном, крем-сыром личного производства и несколькими видами томатов с Центрального рынка. Основным блюдом выступила кулебяка с красной рыбой и тонким тестом. Начинку дополнили картофелем, яйцами, зеленью и грибами, презентовав блюдо на подложке из соуса. На десерт — овсяное печенье из русской печи под сливочным кремом с запеченными сладкими огурцами, яблочной пастилой и черной икрой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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