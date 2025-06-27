Путин выйдет к СМИ после встречи с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин вскоре должен выйти к журналистам. Российский лидер выйдет для общения после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая сейчас находится на месте событий в Кремле.
«Путин с Мирзиеевым встретился. Была двусторонняя встреча. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас ждем выхода к СМИ российского лидера», — передает корреспондент URA.RU.
СМИ ждут выхода президента РФ Владимира Путина
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!