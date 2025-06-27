Путин скоро выйдет к СМИ. Фото

Путин провел двустороннюю встречу с главой Узбекистана и готовится выйти к СМИ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин выйдет к СМИ после встречи с президентом Узбекистана
Путин выйдет к СМИ после встречи с президентом Узбекистана Фото:

Президент России Владимир Путин вскоре должен выйти к журналистам. Российский лидер выйдет для общения после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая сейчас находится на месте событий в Кремле.

«Путин с Мирзиеевым встретился. Была двусторонняя встреча. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас ждем выхода к СМИ российского лидера», — передает корреспондент URA.RU.

СМИ ждут выхода президента РФ Владимира Путина
СМИ ждут выхода президента РФ Владимира Путина
Фото:

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Президент России Владимир Путин вскоре должен выйти к журналистам. Российский лидер выйдет для общения после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая сейчас находится на месте событий в Кремле. «Путин с Мирзиеевым встретился. Была двусторонняя встреча. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас ждем выхода к СМИ российского лидера», — передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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