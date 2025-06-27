Путин заявил о готовности провести встречу с Украиной в Стамбуле

Россия выразила готовность организовать очередную встречу с Украиной в Стамбуле. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе общения со СМИ.
«Мы готовы такую встречу [с Украиной] провести в Стамбуле», — сказал российский лидер. Его слова передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая сейчас находится на месте событий в Кремле.
Ранее Путин также рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, президент РФ отметил, что в России ждут с визитом президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.
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