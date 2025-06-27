Путин и президент Узбекистана обсудили волнующую их тему

Российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию вокруг Украины. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая сейчас находится в Кремле.
«Путин рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби», — сообщила корреспондент URA.RU. По ее информации, выступление президента России перед журналистами в данный момент продолжается.
Ранее Путин провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе того же общения со СМИ Путин заявил, что в РФ ждут с визитом президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.
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