Путин и президент Узбекистана обсудили волнующую их тему

Путин и президент Узбекистана обсудили ситуацию вокруг Украины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России и Узбекистана обсудили ситуацию вокруг Украины
Лидеры России и Узбекистана обсудили ситуацию вокруг Украины Фото:

Российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию вокруг Украины. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая сейчас находится в Кремле.

«Путин рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби», — сообщила корреспондент URA.RU. По ее информации, выступление президента России перед журналистами в данный момент продолжается.

Ранее Путин провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе того же общения со СМИ Путин заявил, что в РФ ждут с визитом президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

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Российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию вокруг Украины. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая сейчас находится в Кремле. «Путин рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби», — сообщила корреспондент URA.RU. По ее информации, выступление президента России перед журналистами в данный момент продолжается. Ранее Путин провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе того же общения со СМИ Путин заявил, что в РФ ждут с визитом президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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