Путин раскрыл, что будет с теми, кто вводит санкции против России

Автор санкций против РФ делают хуже сами себе, заявил Путин
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Страны, вводящие санкции против России, ухудшают свое положение с каждым новым пакетом ограничений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит», — передает слова главы государства корреспондент URA.RU. Путин дает комментарии в ходе своего визита в Минск. Президент принимает участие в саммите Евразийского экономического союза.
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