Путин раскрыл, что будет с теми, кто вводит санкции против России

Путин: страны, вводящие санкции против России, ухудшают свое положение
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автор санкций против РФ делают хуже сами себе, заявил Путин
Автор санкций против РФ делают хуже сами себе, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны, вводящие санкции против России, ухудшают свое положение с каждым новым пакетом ограничений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит», — передает слова главы государства корреспондент URA.RU. Путин дает комментарии в ходе своего визита в Минск. Президент принимает участие в саммите Евразийского экономического союза.

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Страны, вводящие санкции против России, ухудшают свое положение с каждым новым пакетом ограничений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит», — передает слова главы государства корреспондент URA.RU. Путин дает комментарии в ходе своего визита в Минск. Президент принимает участие в саммите Евразийского экономического союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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