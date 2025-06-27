Путин высмеял угрозы Евросоюза ввести новые санкции против России

Чем больше санкций вводят страны Евросоюза (ЕС), тем хуже для них. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о недавнем заявлении французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости ввести очередной пакет санкций в отношении РФ. В частности, в нем предполагается, что туда могут войти такие меры, как снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов и вторичные санкции для ее покупателей.
«Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом. Если посмотреть на статистику, объем закупаемых газов увеличился за счет распределения франклинов. Европа больше стала покупать. Но сегодня 400 с лишним долларов за евро, за тысячу рублей. Сейчас чуть-чуть припала цена на нефть, ну не чуть-чуть, где-то 75-65, а если что-нибудь еще произойдет, что будет? Иначе нефть прикроют. Хотя это не удастся сделать. Просто это по факту невозможно на сегодняшний день», — подчеркнул российский лидер. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Путин также отметил, что мировое потребление нефти и нефтепродуктов увеличивается вслед за ростом глобальной экономики. Добыча нефти наращивается исключительно в рамках ранее согласованных квот ОПЕК+, что учитывает прогнозируемое повышение спроса в определенные периоды. Президент РФ добавил, что в этих изменениях отсутствуют какие-либо факторы, способные принести пользу экономике Европы. Насчет возможного негативного воздействия на России окончательные выводы можно будет сделать только после анализа складывающейся ситуации.
«Но я не думаю, что это существенным образом на нас отразится. Имея в виду, что уже сотни тысяч санкций введены. <...> И, как я уже сказал, у нас в прошлом году на рост экономики 4,3%, а в Еврозоне у нас 9,08%», — подытожил Путин.
Ранее в рамках беседы со СМИ президент Росси отметил, что Европа думает о тратах на оборону, готовясь к агрессивным действиям против России. В то время как в РФ планируют сокращение подобных трат.
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