Выступление Вити «АК-47» в Екатеринбурге на «Ночи музыки»
На фестивале «Ночь музыки», который проходит на «Екатеринбург Арене», выступил рэп-исполнитель Витя «АК-47». Чтобы послушать его песни, толпы фанатов пришли на концерт, несмотря на непогоду. Самые смелые забирались повыше, используя любые возвышенности, чтобы лучше разглядеть своих кумиров.
Среди гостей праздника оказалось немало горожан, которые взяли с собой детей. Многие снимали происходящее на телефоны. Толпа качает руки в такт рэперу. О обстановке на концерте «АК-47» — в фоторепортаже корреспондента URA.RU.
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