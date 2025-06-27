В Кушвинском муниципальном округе первый стобалльник, сдавший ЕГЭ на максимальный балл. Им стал Поздняков Дмитрий, который получил оценку в 100 за экзамен по информатике. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава округа Михаил Слепухин.
«У Дмитрия немало побед и призовых мест в конкурсах различных образовательных сфер деятельности. Увлекается информатикой и программированием и планирует получить профессию программиста. Гордимся!» — написал Слепухин.
Дмитрий окончил школу №20 им. Полушкина. Он является претендентом на медаль «За особые успехи в учении» I степени.
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