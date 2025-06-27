27 июня 2025

В Кушве появился первый стобальник по результатам ЕГЭ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий стал первым стобальником в округе
Дмитрий стал первым стобальником в округе Фото:

В Кушвинском муниципальном округе первый стобалльник, сдавший ЕГЭ на максимальный балл. Им стал Поздняков Дмитрий, который получил оценку в 100 за экзамен по информатике. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава округа Михаил Слепухин.

«У Дмитрия немало побед и призовых мест в конкурсах различных образовательных сфер деятельности. Увлекается информатикой и программированием и планирует получить профессию программиста. Гордимся!» — написал Слепухин.

Дмитрий окончил школу №20 им. Полушкина. Он является претендентом на медаль «За особые успехи в учении» I степени.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кушвинском муниципальном округе первый стобалльник, сдавший ЕГЭ на максимальный балл. Им стал Поздняков Дмитрий, который получил оценку в 100 за экзамен по информатике. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава округа Михаил Слепухин. «У Дмитрия немало побед и призовых мест в конкурсах различных образовательных сфер деятельности. Увлекается информатикой и программированием и планирует получить профессию программиста. Гордимся!» — написал Слепухин. Дмитрий окончил школу №20 им. Полушкина. Он является претендентом на медаль «За особые успехи в учении» I степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...