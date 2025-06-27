27 июня 2025

Росавиация расследует инциденты в трех регионах РФ

Росавиация начала расследование инцидентов в Тверской и Томской областях
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тверской области вертолет Ми-8П совершил вынужденную посадку
В Тверской области вертолет Ми-8П совершил вынужденную посадку Фото:

Росавиация начала проверку трех авиационных происшествий, которые произошли 27 июня в различных регионах России, сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инциденты зафиксированы в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.

В официальном сообщении Росавиации уточняется: «Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов, произошедших сегодня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае». В каждом случае специалисты установят обстоятельства и причины происшествий.

По данным ведомства, в Тверской области вертолет Ми-8П совершил вынужденную посадку. В то же время в аэропорту Сочи на рулежной дорожке столкнулись два пассажирских лайнера Boeing 737-800, принадлежащие авиакомпаниям Utair и NordStar. В Томской области, в Чаинском районе, совершил вынужденную посадку частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей». Пилота эвакуировали с места происшествия и передали медикам для оказания помощи. Сведения о пострадавших и ущербе уточняются.

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Росавиация начала проверку трех авиационных происшествий, которые произошли 27 июня в различных регионах России, сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инциденты зафиксированы в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. В официальном сообщении Росавиации уточняется: «Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов, произошедших сегодня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае». В каждом случае специалисты установят обстоятельства и причины происшествий. По данным ведомства, в Тверской области вертолет Ми-8П совершил вынужденную посадку. В то же время в аэропорту Сочи на рулежной дорожке столкнулись два пассажирских лайнера Boeing 737-800, принадлежащие авиакомпаниям Utair и NordStar. В Томской области, в Чаинском районе, совершил вынужденную посадку частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей». Пилота эвакуировали с места происшествия и передали медикам для оказания помощи. Сведения о пострадавших и ущербе уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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