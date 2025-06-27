27 июня 2025

Россиянку нашли мертвой в японском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп женщины обнаружили за закрытыми дверями
Труп женщины обнаружили за закрытыми дверями Фото:

В японском городе Осака обнаружили мертвой 50-летнюю гражданку России. Тело женщины нашли в квартире со следами травм. Полиция рассматривает версию убийства. Об этом пишут местные СМИ.

«В полицию обратился супруг погибшей, который также является гражданином РФ. Он не мог связаться с женой несколько дней, после чего решил приехать к ней домой. Прибыв в квартиру, мужчина нашел женщину мертвой и вызвал полицию», — уточняется в публикации информационного агентства Kyodo.

По сведениям издания, на лице и теле погибшей были обнаружены следы побоев и кровоподтеков. Из квартиры ничего не пропало, а дверь в жилище была заперта изнутри.

Как сообщало URA.RU ранее, осенью 2024 года тело 49-летней женщины нашли на полу отеля в турецкой Аланье. Учитывая подозрительные обстоятельства ее смерти, было принято решение начать расследование.

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В японском городе Осака обнаружили мертвой 50-летнюю гражданку России. Тело женщины нашли в квартире со следами травм. Полиция рассматривает версию убийства. Об этом пишут местные СМИ. «В полицию обратился супруг погибшей, который также является гражданином РФ. Он не мог связаться с женой несколько дней, после чего решил приехать к ней домой. Прибыв в квартиру, мужчина нашел женщину мертвой и вызвал полицию», — уточняется в публикации информационного агентства Kyodo. По сведениям издания, на лице и теле погибшей были обнаружены следы побоев и кровоподтеков. Из квартиры ничего не пропало, а дверь в жилище была заперта изнутри. Как сообщало URA.RU ранее, осенью 2024 года тело 49-летней женщины нашли на полу отеля в турецкой Аланье. Учитывая подозрительные обстоятельства ее смерти, было принято решение начать расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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