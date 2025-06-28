Российское консульство отреагировало на смерть россиянки в Японии

Консульство РФ связалось с полицией Осаки и расследует смерть россиянки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российское консульство в Японии вместе с местной полицией расследует смерть Елены Ито
Российское консульство в Японии вместе с местной полицией расследует смерть Елены Ито Фото:

Генеральное консульство России в Осаке (Япония) постоянно находится на связи с местной полицией по вопросу расследования смерти 50-летней россиянки Елены Ито. Об этом сообщили источники в диппредставительстве.

«Связались с полицией Осаки. Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами», — заявили в генконсульстве. Информацию передает РИА «Новости». 

Ранее агентство Kyodo писало, что в ночь на 27 июня в одной из квартир Осаки было обнаружено тело Елены Ито. Женщина жила одна, однако на ее лице зафиксировали следы побоев и кровоподтеки. Как заявили в полиции, основной версией случившегося является убийство. С заявлением к правоохранителям обратился супруг погибшей — гражданин России, он проживал отдельно. Мужчина приехал к жене после того, как несколько дней не мог с ней связаться. По данным полиции, в квартире не обнаружены признаки борьбы или ограбления, при этом входная дверь была заперта, передает 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральное консульство России в Осаке (Япония) постоянно находится на связи с местной полицией по вопросу расследования смерти 50-летней россиянки Елены Ито. Об этом сообщили источники в диппредставительстве. «Связались с полицией Осаки. Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами», — заявили в генконсульстве. Информацию передает РИА «Новости».  Ранее агентство Kyodo писало, что в ночь на 27 июня в одной из квартир Осаки было обнаружено тело Елены Ито. Женщина жила одна, однако на ее лице зафиксировали следы побоев и кровоподтеки. Как заявили в полиции, основной версией случившегося является убийство. С заявлением к правоохранителям обратился супруг погибшей — гражданин России, он проживал отдельно. Мужчина приехал к жене после того, как несколько дней не мог с ней связаться. По данным полиции, в квартире не обнаружены признаки борьбы или ограбления, при этом входная дверь была заперта, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...