Трамп взорвался из-за слухов о помощи Ирану с мирным атомом

Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Такое заявление сделал американский лидер в социальных сетях.
«Кто из лживых СМИ говорит, что „президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов“? Никогда не слышал об этой нелепой идее», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он назвал появившуюся информацию «вбросом», который нацелен на унижение американского лидера.
Телеканал CNN ранее сообщал, что в последние недели эта инициатива обсуждается ключевыми представителями США и Ближнего Востока. Один из вариантов предусматривает инвестиции арабских стран в иранскую ядерную программу на сумму 20–30 миллиардов долларов. Вопрос финансирования поднимался на нескольких раундах ирано-американских переговоров., передает «Царьград».
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