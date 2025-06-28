Трамп взорвался из-за слухов о помощи Ирану с мирным атомом

Трамп опроверг информацию о планах США передать Ирану 30 млрд на мирный атом
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Трамп назвал информацию о поддержке ядерной программы Ирана «вбросом»
Трамп назвал информацию о поддержке ядерной программы Ирана «вбросом» Фото:

Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Такое заявление сделал американский лидер в социальных сетях. 

«Кто из лживых СМИ говорит, что „президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов“? Никогда не слышал об этой нелепой идее», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он назвал появившуюся информацию «вбросом», который нацелен на унижение американского лидера. 

Телеканал CNN ранее сообщал, что в последние недели эта инициатива обсуждается ключевыми представителями США и Ближнего Востока. Один из вариантов предусматривает инвестиции арабских стран в иранскую ядерную программу на сумму 20–30 миллиардов долларов. Вопрос финансирования поднимался на нескольких раундах ирано-американских переговоров., передает «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что американские власти якобы рассматривают возможность предоставить Ирану около 30 миллиардов долларов для поддержки его гражданской ядерной программы в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана. Такое заявление сделал американский лидер в социальных сетях.  «Кто из лживых СМИ говорит, что „президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов“? Никогда не слышал об этой нелепой идее», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он назвал появившуюся информацию «вбросом», который нацелен на унижение американского лидера.  Телеканал CNN ранее сообщал, что в последние недели эта инициатива обсуждается ключевыми представителями США и Ближнего Востока. Один из вариантов предусматривает инвестиции арабских стран в иранскую ядерную программу на сумму 20–30 миллиардов долларов. Вопрос финансирования поднимался на нескольких раундах ирано-американских переговоров., передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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