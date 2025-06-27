27 июня 2025

Лобовое столкновение на трассе в Пермском крае унесло жизнь водителя. Видео

Смертельное ДТП в Березниковском округе: один погиб, двое в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель Mitsubishi скончался в машине скорой помощи
Водитель Mitsubishi скончался в машине скорой помощи Фото:

В Березниковском округе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

«27 июня 2025 года в 21:07 на 180 км автодороги Кудымкар-Усолье произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем „Opel Astra„, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с „Mitsubishi Outlander“ под управлением 51-летнего водителя. В результате аварии водитель „Mitsubishi Outlander“ скончался в карете скорой помощи, его пассажир и водитель „Opel Astra“ госпитализированы“, — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГАИ проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и дистанцию, а также воздерживаться от опасных маневров.

Это не первое серьезное ДТП на дорогах Пермского края за последний месяц. Ранее, 13 июня 2025 года, на 175-м километре трассы Пермь — Березники в результате столкновения легкового автомобиля Renault Duster с грузовиком DAF погиб пассажир легковушки, а водитель был госпитализирован. В обоих случаях сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверки для установления всех обстоятельств аварий.

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В Березниковском округе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. «27 июня 2025 года в 21:07 на 180 км автодороги Кудымкар-Усолье произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем „Opel Astra„, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с „Mitsubishi Outlander“ под управлением 51-летнего водителя. В результате аварии водитель „Mitsubishi Outlander“ скончался в карете скорой помощи, его пассажир и водитель „Opel Astra“ госпитализированы“, — рассказали в ведомстве. Сотрудники ГАИ проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и дистанцию, а также воздерживаться от опасных маневров. Это не первое серьезное ДТП на дорогах Пермского края за последний месяц. Ранее, 13 июня 2025 года, на 175-м километре трассы Пермь — Березники в результате столкновения легкового автомобиля Renault Duster с грузовиком DAF погиб пассажир легковушки, а водитель был госпитализирован. В обоих случаях сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверки для установления всех обстоятельств аварий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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