Грузовой автомобиль перекрыл движение на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области под Саткой. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 1689 км трассы „Москва — Челябинск“ водитель транспортного средства не справился с управлением, допустил частичный съезд в кювет. Прицеп стоит на полосе движения», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Ограничения будут действовать до тех пор, пока машину не уберут с проезжей части.
Ранее в Ашинском районе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, после чего из прицепа одной из фур высыпались колесные пары, полностью перегородив движение на несколько часов. Тогда также вводились ограничения и реверсивное движение до ликвидации последствий аварии.
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