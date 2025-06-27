27 июня 2025

Фура перегородила трассу М-5 в Челябинской области. Видео

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Многотонный грузовик съехал в кювет (архивное фото)
Многотонный грузовик съехал в кювет (архивное фото) Фото:

Грузовой автомобиль перекрыл движение на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области под Саткой. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1689 км трассы „Москва — Челябинск“ водитель транспортного средства не справился с управлением, допустил частичный съезд в кювет. Прицеп стоит на полосе движения», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Ограничения будут действовать до тех пор, пока машину не уберут с проезжей части.

Ранее в Ашинском районе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, после чего из прицепа одной из фур высыпались колесные пары, полностью перегородив движение на несколько часов. Тогда также вводились ограничения и реверсивное движение до ликвидации последствий аварии.

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Грузовой автомобиль перекрыл движение на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области под Саткой. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На 1689 км трассы „Москва — Челябинск“ водитель транспортного средства не справился с управлением, допустил частичный съезд в кювет. Прицеп стоит на полосе движения», — рассказали в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Ограничения будут действовать до тех пор, пока машину не уберут с проезжей части. Ранее в Ашинском районе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, после чего из прицепа одной из фур высыпались колесные пары, полностью перегородив движение на несколько часов. Тогда также вводились ограничения и реверсивное движение до ликвидации последствий аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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