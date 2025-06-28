Пугачева экстренно ищет арендодателей в свой деревенский замок

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Пугачева сдает свой замок в аренду за 700 тысяч рублей в месяц
Пугачева сдает свой замок в аренду за 700 тысяч рублей в месяц Фото:

Певица Алла Пугачева после неудачной попытки продажи решила сдавать в аренду свой замок на первой линии Истринского водохранилища в подмосковной деревне Грязь. За месяц проживания в особняке нужно заплатить 700 тысяч рублей и внести залог в размере одной месячной платы, а также покрыть расходы на услуги ЖКХ. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов аренды и продажи объектов недвижимости.  

«Отчаявшись продать трехэтажный дом площадью 760 кв.м. на участке 80 соток, собственники решили его хотя бы сдавать, чтобы минимизировать расходы на содержание. [Они] хотят получать 700 тысяч рублей в месяц, плюс залог и „коммуналку“», — говорится в объявлении на одном из сайтов по работе с недвижимостью. Информацию передает издание «7дней.ru». 

За указанную стоимость арендаторам предлагается особняк с камином, барной стойкой, бильярдной и лифтом. На его участке размещены выход к личному водоему с причалом, спортивная и детская площадки, а также домашний кинотеатр и зона отдыха с бассейном и хаммамом, передает VSE42.RU.

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Певица Алла Пугачева после неудачной попытки продажи решила сдавать в аренду свой замок на первой линии Истринского водохранилища в подмосковной деревне Грязь. За месяц проживания в особняке нужно заплатить 700 тысяч рублей и внести залог в размере одной месячной платы, а также покрыть расходы на услуги ЖКХ. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов аренды и продажи объектов недвижимости.   «Отчаявшись продать трехэтажный дом площадью 760 кв.м. на участке 80 соток, собственники решили его хотя бы сдавать, чтобы минимизировать расходы на содержание. [Они] хотят получать 700 тысяч рублей в месяц, плюс залог и „коммуналку“», — говорится в объявлении на одном из сайтов по работе с недвижимостью. Информацию передает издание «7дней.ru».  За указанную стоимость арендаторам предлагается особняк с камином, барной стойкой, бильярдной и лифтом. На его участке размещены выход к личному водоему с причалом, спортивная и детская площадки, а также домашний кинотеатр и зона отдыха с бассейном и хаммамом, передает VSE42.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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